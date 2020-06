Getafe vence e cola no Sevilla na briga por vaga na Liga dos Campeões

O Getafe entrou de vez na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Com gols de Jaime Mata, sendo um em cada tempo, o time derrotou a Real Sociedad por 2 a 1, em casa, no estádio Coliseum Alfonso Pérez, na conclusão da 32ª rodada do Campeonato Espanhol, nesta segunda-feira.

Com esse resultado, o Getafe chegou aos 52 pontos, em quinto lugar na competição e a dois do Sevilla, que fecha a zona de classificação ao torneio europeu, na quarta posição, e perdeu terreno ao só empatar com o Valladolid por 1 a 1, na última sexta-feira.

Foi a primeira vitória do Getafe nessa retomada da competição. Antes, o time havia empatado três jogos seguidos, tendo voltado aos gramados com derrota para o Granada. Ja para a Real Sociedad, foi a quinta partida consecutiva sem vitória desde a pandemia. Está em sétimo lugar no Espanhol, com 47 pontos, a sete do Sevilla.

Álex Remiro, o goleiro da Real Sociedad, falhou nos dois gols de Mata. No primeiro, um passe errado resultou em um pênalti, convertido pelo atacante aos 20 minutos da etapa inicial. Aos 38 do segundo tempo, a bola passou por baixo das pernas do goleiro na finalização de Mata.

O belga Adnan Januzaj, aos dez minutos do segundo tempo, fez o gol da Real Sociedad, que inicialmente chegou a ser anulado pela arbitragem por impedimento, erro corrigido com o uso do recurso do VAR.

Na próxima rodada, o Getafe visitará Real Madrid na quinta-feira, enquanto a Real Sociedad vai receber o último colocado Espanyol.