Gestores municipais e atletas visitam a Fundesporte para tratar de ações desportivas para 2019

Nesta semana a Fundesporte recebeu visitas importantes de gestores do interior do Estado, atletas e organizadores de eventos desportivos.

Campo Grande (MS) – O judoca José Demarco esteve juntamente com seus pais e treinador em reunião com o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS), Marcelo Miranda, para solicitar apoio para as próximas competições que participará.

O atleta recentemente participou do Estágio Internacional Europeu de Judô na Espanha, onde conquistou a medalha de bronze, disputando com mais de 59 atletas de diversos países. O representante do MS, tem apenas 15 anos e sonha com os mais altos degraus do esporte, com o incentivo da família, o jovem pretende continuar no Estado, buscando resultados e se destacando no esporte. “Desde os seis anos eu pratico o esporte e quando eu entrei no judô a paixão aumentou e com certeza eu vou seguir nessa caminhada”, revelou Demarco.

O jovem embarca no domingo (17.3) para Alemanha onde disputará a segunda etapa do Estágio Europeu. O terceiro estágio também acontecerá na Alemanha e o quarto e último na Polônia. O resultado faz parte dos critérios de seleção para participar do Mundial Sul 18 da modalidade.

A ultramaratonista Monica Otero também esteve na Fundação buscando parceria para a Primeira Ultramaratona do MS, prevista para o mês de junho em Campo Grande. A atleta que já enfrentou desafios como atravessar o deserto do Saara e a corrida no gelo nos EUA, busca descobrir novos talentos no Brasil.

“O nosso objetivo é levar a ultramaratona para todas as regiões do Brasil, começamos com a Ultramaratona de rua no ano passado e deu muito certo, acredito que com essa parceria da Fundesporte, faremos um grande evento na Capital”, destacou.

Segundo a desportista, a ultramaratona tem o conceito de trabalhar a mente do atleta que percorrerá trajetos entre 5 a 100 Km. O evento foi desenvolvido a partir da grande corrida de 135 milhas organizado pela Brazil 135 e promete mudar o conceito de corrida no Brasil.

Os gestores esportivos de Corumbá apresentaram propostas entre elas, o sediamento para os Jogos Escolares da Juventude de MS na cidade, ideias para a próxima edição do Pantanal Extremo e várias ações referentes ao esporte na Cidade Branca.

Já equipe da Prefeitura de Anaurilândia aproveitou para conhecer as instalações e os servidores da Fundesporte, durante a visita foram acertados detalhes para o Festival de Praia 2019, onde serão realizadas várias competições, como a canoagem, vôlei de praia, entre outros.

Texto e fotos: Vanessa Ayala – Fundação de Desporte e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS)