'Gesto incrível' de colégio da Paraíba concorre a indicação ao Prêmio Laureus

Depois da Chapecoense, outro grupo brasileiro disputa a indicação do mês ao Prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte mundial. Chamada de "Um gesto incrível" pelos organizadores da láurea, a atitude do Colégio Motiva, de João Pessoa, em ajudar no financiamento da viagem do time de basquete de Caiçara - para quem havia perdido a final dos Jogos Escolares - disputa a indicação de Melhor Momento Esportivo do Ano.

A história aconteceu em setembro. Na final de basquete dos Jogos Escolares da Paraíba, o time da Escola Municipal João Alves, de Caiçara, no interior do Estado, venceu a equipe do Colégio Motiva, um dos mais tradicionais da capital. Os representantes de Caiçara eram formados por atletas pobres de um projeto social da cidade.

O título deu direito ao time do interior disputar a etapa nacional dos Jogos Escolares, em Curitiba. Mas, sem dinheiro para viajar, o Caiçara abriu mão da participação em favor do Colégio Motiva. Veio então o "gesto incrível": em vez de aceitar a indicação, os pais dos alunos do colégio particular decidiram retribuir fazendo uma campanha de arrecadação para bancar a viagem dos vencedores da quadra.

A campanha ganhou apoio no País e no exterior - Lucas Bebê, do Toronto Raptors, ajudou a promover a vaquinha. No total, o grupo conseguiu arrecadar cerca de R$ 36 mil, valor que foi suficiente para bancar a viagem do Caiçara à capital paranaense.

Esse gesto disputa com outros cinco a indicação do mês de dezembro para o Prêmio Laureus, que será entregue no próximo ano. De agosto a dezembro, o público pode votar através do site mylaureus.com no momento esportivo do ano. Quatro já foram escolhidos - um deles é o retorno da Chapecoense após a tragédia aérea do fim do ano passado.

Confira os concorrentes de dezembro:

- Um Gesto Incrível - O Colégio Motiva financia a viagem do time de Caiçaras para o campeonato de basquete nacional brasileiro

- Gol da sua Vida - Kamel Zaroual, torcedor do Olympique de Marseille, é vencido pela emoção após dar saída de bola em um jogo

- Ainda Estou de Pé - Chris Bertrish, surfista sul-africano, remou em uma prancha durante três meses para angariar fundos para uma instituição de caridade

- Uma Vez em Nossa Vida - A comunidade do tênis parou para ver os rivais Federer e Nadal jogarem juntos na Laver Cup

- Nada Pode me Parar - Lai Chi-wai, alpinista paraplégico, supera a adversidade para escalar a famosa Lion Rock de Hong Kong em uma cadeira de rodas

- Aceno para as Crianças - Em um ato comovente, os torcedores do Iowa Hawkeyes acenam para crianças doentes no hospital infantil localizado ao lado do estádio