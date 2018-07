Geromel volta aos treinos do Grêmio, mas Kannemann deixa atividade mais cedo

O zagueiro Pedro Geromel voltou nesta sexta-feira aos treinamentos do Grêmio, após ficar à disposição da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. O jogador ganhou alguns dias de folga antes de se reapresentar no CT, mas já voltou em forma e fazendo atividades com bola, além de trabalhos físicos específicos.

O goleiro Marcelo Grohe falou sobre a importância do defensor no esquema do técnico Renato Gaúcho. "Dispensa comentários, por tudo que representa para o clube, para a torcida e para nós jogadores é uma referência. Não foi à toa sua convocação para a Copa. Foi merecida, por tudo que fez para Grêmio nos últimos anos. E agora volta para nos ajudar na sequência das competições. É um dos pilares da equipe, que sustenta o sistema defensivo. Tem qualidade e liderança", discorreu o arqueiro.

Se a boa notícia foi a volta de Geromel, a informação ruim do treino gremista foi a saída do zagueiro Kannemann antes do final da atividade. Ele mostrou incômodo muscular e deixou o treino após conversa com o médico da equipe.

Fora dos trabalhos técnicos, o volante Maicon apenas correu ao redor do gramado, assim como o atacante Alisson. Outros jogadores que realizaram atividade leve foram o meia Lima e o volante Ramiro. Michel, que se recupera de lesão, e o atacante Marinho fizeram exercícios específicos no vestiário.

O Grêmio está na reta final de preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O primeiro compromisso após a parada será na próxima quarta-feira, contra o Atlético-MG, em Porto Alegre, pela 13.ª rodada do Brasileirão.