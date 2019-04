Geromel treina pelo 2º dia seguido e é confirmado em viagem do Grêmio ao Chile

O Grêmio terá a volta do zagueiro Pedro Geromel ao time titular, ao lado do argentino Kannemann, na partida contra a Universidad Católica, nesta quinta-feira, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Pelo segundo dia seguido, o defensor participou normalmente do treino no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, e foi confirmado pelo técnico Renato Gaúcho para a viagem ao Chile.

Por ser o único treino pré-jogo com todo o grupo, em função da necessidade de recuperação dos jogadores que foram até Ijuí no último domingo - empate sem gols contra o São Luiz, pela primeira semifinal do Campeonato Gaúcho - e voltaram na segunda-feira, Renato Gaúcho fechou os portões na primeira parte da atividade, quando definiu a equipe e realizou os trabalhos táticos.

Com a volta de Geromel, Michel deve jogar como volante e assim Renato Gaúcho não precisará improvisações. A dúvida passa para o meio de campo, pois Marinho, Alisson, Thaciano e Montoya disputam uma posição. A tendência é de que Alisson inicie a partida, conforme indicado pelo treino de segunda-feira, no qual atuou ao lado de Luan e Everton no trabalho técnico.

A equipe que deve iniciar a partida em Santiago terá Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Maicon, Alisson (Marinho ou Montoya), Luan e Everton; André.

Com apenas um ponto após duas rodadas, o Grêmio é o lanterna do Grupo H. Tem a mesma pontuação do Rosario Central, da Argentina, mas perde no número de gols marcados. O líder o Libertad, do Paraguai, com seis pontos, seguido pela Universidad Católica, com três.

O atacante Luan afirmou nesta terça-feira que o grupo está totalmente consciente da necessidade de recuperação imediata para não se complicar na Libertadores. "Temos que ir pra lá com o pensamento apenas na vitória. Retomar o espírito que a gente sempre teve, de vontade de vencer todos os jogos importantes, seja em casa ou fora. Nós temos totais condições. A gente já provou a qualidade do nosso grupo e podemos sair de lá com uma grande vitória", apostou.

O atacante acredita que os reforços na equipe serão fundamentais para o jogo no Chile. "A gente sabe que é uma decisão. E nesses momentos a força do grupo é importante. Jogamos com algumas improvisações nos últimos jogos, especialmente na zaga, e a volta de Geromel acontece no momento certo. Com todos à disposição, tenho certeza de que poderemos fazer um grande jogo e voltar com uma vitória", disse.