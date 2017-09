Geromel treina com bola e Luan corre no campo às vésperas de 'decisão' do Grêmio

Um dia depois de ser surpreendido pela Chapecoense e ficar mais longe do título brasileiro, o Grêmio teve duas boas notícias nesta segunda-feira. Às vésperas de encarar o Botafogo, nesta quarta-feira, na Arena, em duelo decisivo na luta por uma vaga nas semifinais da Libertadores, o time gaúcho viu o zagueiro Pedro Geromel e o atacante Luan darem sinais positivos na recuperação de suas lesões.

Geromel é quem apresenta um quadro mais avançado na recuperação e tem mais chances de encarar o Botafogo. Em fase final no tratamento de uma lesão muscular na coxa direita, o zagueiro participou do treino com bola ao lado dos reservas nesta segunda-feira e mostrou estar próximo do retorno.

Já Luan luta para se recuperar de um edema no músculo anterior da coxa direita e ainda não trabalhou com bola. Nesta segunda-feira, ele apareceu no campo pela primeira vez desde a lesão e correu ao redor do gramado. Seu aproveitamento na quarta, porém, é menos provável.

Os dois são os principais nomes do Grêmio na temporada e já ficaram de fora da primeira partida de oitavas de final diante do Botafogo, quarta-feira passada, no Engenhão. Depois do 0 a 0 no Rio, o time gaúcho depende de uma vitória simples em casa para passar à próxima fase.

Quem deve retornar à equipe para a partida é o lateral Edílson. Desfalque diante da Chapecoense por causa de dores na região lombar, ele treinou normalmente nesta segunda-feira e deve ser titular na quarta. O lateral Marcelo Oliveira e o meia Douglas também avançaram em suas recuperações, mas seguirão de fora contra o Botafogo.

O Grêmio realiza o último treino antes do confronto decisivo nesta terça-feira, quando o técnico Renato Gaúcho deverá definir a escalação para encarar o Botafogo. A tendência, porém, é que ele repita o artifício usado anteriormente e faça mistério em relação ao time que vai a campo.

