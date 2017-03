Geromel sofre fratura e Maicon também desfalca Grêmio; Renato pede reforço

O técnico Renato Gaúcho terá duas importantes baixas para a estreia do Grêmio na Copa Libertadores, nesta quinta-feira, contra o Zamora, na Venezuela. O treinador sofreu as baixas do volante Maicon e do zagueiro Pedro Geromel, este de última hora, surpreendendo a comissão técnica.

O defensor sofreu uma fratura na costela, após sofrer uma cotovelada no local no Gre-Nal disputado no sábado, pelo Campeonato Gaúcho. A lesão foi confirmada nesta terça-feira e surpreendeu o treinador porque Geromel não havia reclamado de dores no clássico. O Grêmio informou que o jogador ficará afastado dos gramados por "tempo indeterminado". Já Maicon deve ter recuperação mais rápida de um problema na panturrilha.

"O problema do Maicon eu já sabia, porque já havia conversado com ele antes do Gre-Nal. Passei para ele a minha experiência de panturrilha. Achava que era difícil. Agora, o Geromel é uma surpresa muito grande, até porque ele acabou jogando e não se queixou após o jogo. É lógico que preocupa. É uma perda muito grande, principalmente esta de última hora", admitiu Renato Gaúcho.

Sem esconder a preocupação, o treinador já pediu reforço à diretoria para ocupar o lugar de Geromel na Libertadores. "Pedimos para procurar um zagueiro ainda hoje para ser inscrito...", revelou Renato Gaúcho, sem citar nomes dos jogadores que interessam ao clube.

"Procuramos um zagueiro que esteja à altura do grupo do Grêmio. E não está fácil de encontrar. Procuramos há bastante tempo. Chega à reta final, não tem muita escolha. Você procura trazer um que vá se adaptar. Temos que ter um que chegue, se adapte e dê conta do recado. Já trocamos ideias", afirmou.

Sem Pedro Geromel, Renato Gaúcho deve optar entre Bressan e Rafael Thyere para a zaga. "Já decidi, o time está na minha cabeça, mas não vou falar agora", afirmou. O Grêmio deve enfrentar o Zamora escalado com Marcelo Grohe; Léo Moura, Rafael Thyere (Bressan), Kannemann e Marcelo Oliveira; Michel, Jailson, Ramiro, Miller Bolaños e Pedro Rocha; Luan.

Sem Maicon e Geromel, a delegação do Grêmio viaja nesta terça para a Venezuela. Deve desembarcar na cidade de Barinas por volta das 20 horas (horário de Brasília). Após o treino fechado desta terça, o time volta a trabalhar nesta quarta, na cidade venezuelana.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Bruno Grassi, Léo e Marcelo Grohe;

Laterais: Cortez, Leonardo, Léo Moura e Marcelo Oliveira;

Zagueiros: Bressan, Kannemann e Rafael Thyere;

Volantes: Arthur, Jaílson, Kaio, Michel e Ramiro;

Meias: Lincoln e Miller;

Atacantes: Éverton, Fernandinho, Luan, Lucas Bárrios e Pedro Rocha.

