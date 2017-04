Geplan orienta como elaborar e propor parcerias com a Fundesporte

Campo Grande (MS) – A Gerência-Geral de Planejamento de Atividades Esportivas (Geplan) da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) tem atendido e tirado dúvidas dos gestores públicos e privados sobre como elaborar e propor parcerias com a Fundação. Prefeitos, vereadores, secretários e representantes de organizações não-governamentais visitam a gerência em busca de orientação.

“Muitos municípios e entidades tem boas ideias que podem receber o apoio da Fundesporte, entretanto, é preciso saber apresentar essas propostas. Há procedimentos que devem ser seguidos, critérios a serem preenchidos. Nós temos interesse em aprovar os melhores projetos, mas depois de apresentados há defeitos que não podem ser sanados e que inviabilizam a proposta. Por isso, é fundamental o conhecimento das regras”, disse o gerente da Geplan, professor Luiz Antônio Stopa.

Após o Encontro de Gestores, no mês de março, a procura pelo auxílio da gerência aumentou. Na ocasião, a equipe da Geplan se colocou à disposição para esclarecimentos antes da entrega dos projetos. Os gestores aceitaram o convite. Exemplo disso é a visita de vereadores de Cassilândia, na última quarta-feira (12). O gerente recebeu os vereadores Ulisses Alberto Vessechia, Edvanio Cotheia, Valdecy Pereira da Costa e Marcio Estevo. O professor Stopa conheceu as necessidades e ideias para Cassilândia e mostrou um pouco do trabalho que é desenvolvido pela Fundesporte.

A visita foi considerada proveitosa. “Esses encontros são fundamentais para podermos apoiar e interiorizar ações de esporte e lazer. Há recursos para realizarmos parcerias, mas os projetos precisam estar adequados para que os municípios possam se candidatar a recebê-los”, disse o professor Stopa.

Os vereadores agradeceram. “Foi muito importante. Fomos bem recebidos e tivemos a oportunidade de ver como Cassilândia deve fazer solicitações e elaborar projetos de parceria com a Fundesporte. O município será parceiro, com certeza”, finalizou o vereador Edvanio Cotheia.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte)

