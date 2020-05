Gávea é pichada com críticas ao presidente do Flamengo após almoço com Bolsonaro

Muro do CT do Flamengo é pichado - Foto: Reprodução/TV Globo

Os muros da sede do Flamengo no bairro da Gávea, no Rio, amanheceram pichados nesta quinta-feira. Com as frases "somos democracia" e referências ao massagista do time, Jorginho, umas das vítimas do novo coronavírus, o protesto teve como alvo principal o encontro recente realizado em Brasília entre o presidente do clube, Rodolfo Landim, e o presidente Jair Bolsonaro.

Na terça-feira, Landim e mais o presidente do Vasco, Alexandre Campello, participaram de um almoço com Bolsonaro para discutir a possível ida dos times cariocas para treinarem no estádio Nacional, em Brasília, nas próximas semanas. A capital federal é uma opção durante a retomada dos trabalhos após a pandemia já que no Rio de Janeiro o prefeito Marcelo Crivella não autorizou os times fazerem atividades no município, como medida de prevenção.

Em uma das pichações no muro da Gávea, estava o número 1.179, que foi quantidade de pessoas mortas pelo novo coronavírus no Brasil no dia do encontro em Brasília. Em outra parte da sede, havia no protesto a menção aos nomes de Landim e também ao vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP.

Apesar das críticas, nesta quinta-feira o Flamengo treinou normalmente no Ninho do Urubu. Foi o quarto dia de atividades desde o fim das férias. O clube promete que tem tomado as precauções necessárias para evitar o contágio do novo coronavírus, ao respeitar o isolamento social e realizar vários testes em jogadores e funcionários.

"Os atletas e os integrantes envolvidos no dia a dia do Ninho do Urubu informam que se sentem seguros e aptos a retomar os treinamentos em razão do protocolo de segurança e prevenção adotado pelo departamento médico do Flamengo", disse o clube, por meio de um comunicado, nio início da tarde desta quinta-feira, publicado em seu site oficial.

"O Centro de Treinamento do Flamengo dispõe dos equipamentos necessários e também conta com diária higienização rigorosa. Não à toa, o clube adotou 13 medidas para retomar as atividades e que foram divulgadas na última segunda-feira", informou a nota.