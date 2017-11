Gatito falha, Botafogo perde em casa para o Atlético-PR e estaciona no 6º lugar

Em um jogo marcado por falha decisiva de Gatito Fernández, o Botafogo foi derrotado pelo Atlético-PR por 1 a 0, na tarde deste sábado, no Engenhão, e estacionou na sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos. Contando com a colaboração do goleiro paraguaio, Guilherme foi o autor do gol da equipe paranaense, que com o triunfo subiu para o 11º lugar, com 45 pontos.

Apesar da derrota, o Botafogo seguiu na zona de classificação para a Copa Libertadores, mas poderá ser ultrapassado neste domingo pelo Flamengo, que tem 50 pontos, ocupa o sétimo lugar e no complemento desta 34ª rodada terá pela frente o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo.

Apesar da forte chuva que caiu no Rio de Janeiro durante o dia, a bola rolou no Engenhão com o gramado em boa condição. O Atlético Paranaense não demorou para tomar a iniciativa e chegou com perigo logo aos oito minutos. Pablo arrancou e deixou a bola com Guilherme. O meia chutou rente à trave de Gatito.

O time paranaense teve mais posse de bola no primeiro tempo e conseguiu transformar a superioridade em gol. Aos 30 minutos, Pablo cruzou para Guilherme, que finalizou sem muita força, mas contou com uma grande falha de Gatito, que deixou a bola escapar de suas luvas e atravessar a linha de sua meta. O goleiro ainda tentou se recuperar e puxou a bola para fora do gol, mas o árbitro já havia assinalado que a mesma havia entrado.

O dia parecia não ser mesmo do Botafogo. Antes do apito final, Victor Luis se envolveu em um choque com Jonathan, acabou torcendo o pé esquerdo e precisou ser substituído por Gilson. O jogador será mais bem avaliado para saber a gravidade da lesão.

No segundo tempo, o jogo ficou truncado. O Botafogo foi criar sua melhor chance de marcar aos 31 minutos. Leonardo Valencia cruzou, Guilherme desviou e a bola passou muito perto do gol de Weverton.

O time carioca esboçou uma pressão no final, mas encontrou um adversário totalmente recuado e bem postado defensivamente. A equipe paranaense segurou o resultado, o que fez com que a torcida vaiasse o Botafogo ao fim do jogo. Gritos de 'time sem vergonha' ecoaram pelas arquibancadas.

Na próxima rodada, o Atlético Paranaense visita a ameaçada Ponte Preta na quarta-feira, às 17 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O Botafogo só entra em campo na quinta, às 20h, diante do lanterna Atlético Goianiense, novamente no Engenhão.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 1 ATLÉTICO-PR

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Arnaldo, Joel Carli, Emerson Silva e Victor Luis (Gilson); Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Marcos Vinícius (Leonardo Valencia); Rodrigo Pimpão (Guilherme) e Brenner. Técnico: Jair Ventura.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez, Lucho González (Eduardo Henrique), Sidcley (Lucas Fernandes), Guilherme e Pablo; Ribamar (Éderson). Técnico: Fabiano Soares.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

GOLS - Guilherme, aos 30 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Éderson (Atlético-PR).

RENDA - R$ 167.640,00.

PÚBLICO - 8.399 torcedores.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).