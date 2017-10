Garcia bate Svitolina de virada e vence a primeira no Masters da WTA

A francesa Caroline Garcia conquistou nesta quarta-feira a sua primeira vitória no Masters da WTA, torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada em Cingapura. De virada, a número 8 do mundo superou a ucraniana Elina Svitolina, a quarta colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (7/9), 6/3 e 7/5, em 2 horas e 44 minutos.

O jogo concluiu a segunda rodada do Grupo Vermelho, que assegurou a passagem da dinamarquesa Caroline Wozniacki, com duas vitórias, às semifinais do Masters da WTA, mesmo que ela ainda vá entrar em quadra uma vez.

Além disso, as outras três tenistas da chave ainda têm chances de avançar. A romena Simona Halep e Garcia somam uma vitória e uma derrota, enquanto Svitolina ainda não ganhou. Mesmo assim, está viva no torneio, sendo que na rodada final terá pela frente a romena. O outro duelo será entre a já classificada Wozniacki e Garcia. Esses jogos serão disputados na sexta-feira.

O confronto desta quarta-feira foi o terceiro entre Garcia e Svitolina, sendo o primeiro vencido pela francesa. No primeiro set, cada tenista converteu um break point, com a ucraniana abrindo vantagem ao vencer o tie-break.

Svitolina conseguiu a primeira quebra de saque da segunda parcial, mas permitiu a virada de Garcia, que converteu dois break points e fechou a parcial ao fazer 6/3. Depois, na terceira parcial, a ucraniana voltou a liderar o placar, com vantagem de 2/0 e 5/3. Só que Garcia venceu quatro games seguidos e aplicou 7/5 para garantir a sua primeira vitória no Masters da WTA.