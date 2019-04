Garantido na próxima Liga dos Campeões, Real perde para Rayo Vallecano por 1 a 0

Em partida válida pela 35.ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid perdeu para o Rayo Vallecano por 1 a 0 neste domingo, fora de casa, nos arredores de Madri, e voltou a decepcionar no final da temporada 2018/2019. Adri Embarba fez o gol da vitória dos mandantes, de pênalti. A infração foi marcada após revisão do árbitro de vídeo (VAR).

Com o resultado, o time da casa sobe para a vice-lanterna da competição com 31 pontos, um a mais que o Huesca. Propriedade do ex-atacante brasileiro Ronaldo, o Valladolid abre a zona de rebaixamento, com 35. Celta, Levante e Girona aparecem logo acima da degola, com 37. Na próxima rodada, o Rayo Vallecano visita o Levante, no sábado.

Já o Real Madrid se mantém em terceiro com 65 pontos, já garantido na próxima Liga dos Campeões da Europa após as derrotas de Getafe e Sevilla, que jogaram mais cedo. Após a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus, o time merengue terminará a temporada sem nenhuma conquista, o que não acontecia desde 2014/2015. Foi eliminado para o Ajax nas oitavas de final do torneio continental, não foi para a final da Copa do Rei e ficou longe de disputar o título do Campeonato Espanhol com o Barcelona, já campeão.

No confronto deste domingo, o Real Madrid jogou mal e teve o goleiro belga Thibaut Cortouis como seu maior destaque. Já o meia croata Luka Modric, eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa na última temporada, foi mal na partida. Aos 28 minutos do segundo tempo, o vice-campeão da Copa do Mundo de 2018 foi substituído por Isco.

O lance decisivo da partida aconteceu aos 21 minutos da etapa inicial. O zagueiro Jesus Vallejo puxou a camisa de Javi Guerra dentro da área do Real Madrid, mas o juiz González Fuertes não marcou nada. Após a conclusão da jogada seguinte, o árbitro de vídeo (VAR) foi acionado para revisar o puxão do defensor merengue e a penalidade foi marcada. Embarba chutou no canto direito e abriu o placar para o Rayo Vallecano.

O VAR seria fundamental em outra ocasião do jogo deste domingo. Mariano recebeu de Bale e bateu por cobertura para empatar para o Real Madrid. Na revisão, porém, foi constatado que o autor do gol estava em posição de impedimento.

No final, a equipe merengue tentou buscar o empate, mas o Rayo Vallecano foi competente para sustentar a vantagem. Com a derrota, o Real Madrid fica com um retrospecto de apenas duas vitórias no últimos cinco confrontos.

Caso vença os próximos três jogos, o Real Madrid terminará o campeonato com 74 pontos, marca que o rival Atlético de Madrid detém neste momento. O clube merengue tenta melhorar a sua campanha para superar a estatística da temporada 2005/2006, quando terminou o torneio com 70 pontos. Na próxima rodada, os comandados do técnico francês Zinedine Zidane recebem o Villarreal, no domingo.

OUTROS JOGOS - Em outra partida da 35.ª rodada neste domingo, o Getafe perdeu para a Real Sociedad por 2 a 1, fora de casa. De pênalti, o brasileiro Willian José abriu o placar para os donos da casa. O centroavante ainda cruzou para Mikel Oyarzabal ampliar; Samu Saiz descontou para os visitantes. Apesar da derrota, o Getafe segue na quarta posição, última da zona de acesso à Liga dos Campeões, com 55 pontos.

Com a mesma pontuação, mas atrás pelo confronto direto, o Sevilla desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o adversário na briga pela vaga no torneio continental. A equipe da Andaluzia também perdeu fora de casa para o Girona, por 1 a 0. Cristian Portu fez o único gol da partida, garantindo o triunfo para o time mandante, que está agora na 17.ª posição com 37 pontos, a dois da zona de degola. O clube da Catalunha vinha de seis derrotas e conquistou a sua primeira vitória em casa após seis meses.

Falando em rebaixamento, o lanterna Huesca também entrou em campo neste domingo. A equipe visitou o Villarreal e ficou no empate por 1 a 1. De letra, Pablo Fornals abriu o placar para os anfitriões, mas Ezequiel Ávila igualou para os visitantes. Com o resultado, o Huesca chegou aos 30 pontos. Já os mandantes foram a 40 e estão no 14.º posto. Ainda há nove pontos em disputa no Campeonato Espanhol.

No outro jogo da rodada, o Valencia recebeu o Eibar e perdeu por 1 a 0. O atacante brasileiro Charles, que iniciou a carreira em Portugal, faz o gol da vitória dos visitantes, que está em 10.º com 43 pontos. Apesar da derrota, os donos da casa se mantém na sexta posição, com 52. O time de Valência também está na final da Copa do Rei, na qual enfrenta o Barcelona no dia 25 de maio, no estádio do Betis, em Sevilha.