Ganso marca, Fluminense bate Ypiranga-RS e avança na Copa do Brasil

Sem dificuldades, o Fluminense bateu o Ypiranga-RS por 3 a 0, no Maracanã, nesta quarta-feira, e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Grande reforço para a temporada, Paulo Henrique Ganso marcou seu primeiro gol com a camisa do clube carioca.

Na próxima fase do torneio, o Fluminense vai encarar o Luverdense. E ao contrário do que ocorreu até agora, a eliminatória será em duas partidas, uma com mando de cada equipe, com a ordem definida por sorteio. Não há regra de gol qualificado marcado fora de casa.

O Fluminense começou a partida pressionando o adversário na saída de bola, e essa estratégia funcionou logo no início. Aos quatro minutos, Luciano atrapalhou o goleiro Deivity e a bola sobrou para Everaldo completar para o gol e abrir o placar.

Mesmo após o gol, o time da casa seguiu com postura ofensiva e com mais de 70% da posse de bola, seguindo a ideologia que o técnico Fernando Diniz vem tentando implantar. Fechado, o Ypiranga se segurava na defesa e buscava, sem sucesso, escapar nos contra-ataques.

De tanto insistir, aos 36 minutos, Caio Henrique cruzou da esquerda e Luciano aproveitou para marcar o segundo, deixando o time carioca com a classificação bem encaminhada.

Na segunda etapa, a superioridade do Fluminense seguiu se traduzindo em gols. Aos 11 minutos, Paulo Henrique Ganso, que fazia bom jogo com passes precisos no meio de campo, marcou pela primeira vez com a camisa tricolor. Caio Henrique cobrou escanteio, Digão desviou de cabeça e o meia, com a barriga, empurrou para o gol.

Sem perigo, a equipe carioca seguiu com larga vantagem na posse de bola até o apito final e conseguiu a classificação tranquila em uma de suas melhores exibições na temporada.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 3 X 0 YPIRANGA-RS

FLUMINENSE - Rodolfo; Gilberto (Marcos Calazans), Digão, Matheus Ferraz e Caio Henrique; Airton (Allan), Bruno Silva e Ganso (Daniel); Luciano, Everaldo e Yony González. Técnico: Fernando Diniz.

YPIRANGA-RS - Deivity; Wesley, Léo Kanu, Wagner e Rafael Klein; Henrique, Faisca, Flávio (Fidélis) e Vinícius Tsumita (Lima); Marcinho (Joãozinho) e Jackson. Técnico: Círio Quadros.

GOLS - Everaldo, aos 4, e Luciano, aos 36 minutos do primeiro tempo. Ganso, aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho (SP).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Silva (Fluminense); Léo Kanu (Ypiranga-RS).

RENDA - R$ 182.950,00.

PÚBLICO - 5.847 pagantes (6.051 total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).