Gana bate Mali e avança antecipadamente à próxima fase da Copa Africana de Nações

A seleção de Gana venceu Mali por 1 a 0, neste sábado, em Port-Gentil, no Gabão, e manteve o aproveitamento de 100% na fase de grupos da Copa Africana de Nações. O time venceu as duas partidas que disputou pelo Grupo D e garantiu uma vaga antecipada nas quartas de final.

O experiente atacante Asamoah Gyan, de 31 anos, foi o autor do gol de Gana. Com a vitória, o time chegou a seis pontos, na ponta do Grupo D, não podendo mais ser ultrapassado pelo terceiro colocado, justamente Mali, que tem um ponto.

Ainda neste sábado, pelo mesmo Grupo D, o Egito bateu Uganda por 1 a 0 e assumiu a vice-liderança da chave, com quatro pontos. Uganda está na lanterna após duas derrotas. Pela última rodada, na próxima quarta-feira, o Egito encara Gana e a seleção de Uganda enfrenta Mali.

No domingo, o Grupo A abre a última rodada da fase de grupos da Copa Africana de Nações e todos os times têm chances de classificação às quartas. O líder Camarões (quatro pontos) encara o anfitrião Gabão (dois), enquanto Burkina Faso (dois) pega Guiné-Bissau (um).

Com o fim da segunda rodada, apenas dois dos oito times que vão disputar as oitavas de final da Copa Africana estão definidos. Além de Gana, o outro classificado é Senegal, que venceu os dois jogos que disputou pelo Grupo B.

Veja Também

Comentários