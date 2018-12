Gabriel Medina e Julian Wilson avançam em Pipeline; Filipinho vai para repescagem

A disputa do título mundial de surfe da temporada teve o seu primeiro round nesta quinta-feira, no Havaí, durante a disputa da etapa de Pipeline. Depois de dias de espera, e com condições desafiadoras do mar, o brasileiro Gabriel Medina e o australiano Julian Wilson ganharam as suas baterias e avançaram diretamente para a terceira fase. Já Filipe Toledo, outro com chances de ser campeão, acabou indo para a repescagem.

Gabriel Medina teve uma ótima performance e, se os tubos eram um pouco raros, ele apostou em uma combinação com aéreos para evitar qualquer risco de ficar sob pressão. No final, marcou 13,16 pontos, vencendo o havaiano Benji Brand (9,97) e o australiano Connor O'Leary (9,67). "Estou concentrado em mim mesmo e mantendo o foco. Tentei pegar o máximo de ondas, em um mar desafiador, e a meta era avançar. Estou feliz por isso", disse.

Medina comentou que o ano tem sido bom para ele, mesmo com alguns desempenhos irregulares, e sua meta é o bicampeonato mundial - ele ganhou o título em 2014. "Tenho uma pequena vantagem e sei o que preciso fazer para ser campeão. Quero chegar à final e vou pensando a cada bateria. Me sinto feliz de ter tanta torcida. Eu adoro surfar com minha família me assistindo, todos estão aqui e tem muito torcedor brasileiro também", continuou.

Julian Wilson também avançou ao virar a sua bateria na última onda. Ele marcou 8,07 e despachou o brasileiro Tomás Hermes (6,40) e o havaiano Seth Moniz (4,57) para a segunda fase. "O mar não estava tão grande, espero que cresça mais nos próximos dias. Sobre o título mundial, vamos deixar a bola rolar e ver o que acontece. Nós três vamos ter de fazer um grande resultado para sair daqui com o título mundial", explicou o australiano.

Com as vitórias em suas baterias, Medina e Wilson já estão na terceira fase e ganham um tempo maior de descanso em relação a Filipinho, que perdeu para o australiano Matt Wilkinson e agora terá de disputar a repescagem na segunda fase. Ele vai enfrentar o local Benji Brand e, se perder, está eliminado da etapa de Pipeline e fora da disputa do título mundial.

Em linhas gerais, Medina precisa chegar à final para não depender de qualquer outro resultado. Se cair na semifinal, Wilson ou Filipinho precisam vencer a etapa. Se o brasileiro cair nas quartas de final ou antes, seus rivais precisam no mínimo chegar à final da etapa para tirar o bicampeonato mundial de Medina.