Gabriel marca o 1º em jogos oficiais e Inter bate o Bologna pelo Italiano

Gabriel finalmente desencantou com a camisa da Inter de Milão. Contratado a peso de ouro no ano passado, somente neste domingo o ex-jogador do Santos marcou seu primeiro gol em jogos oficiais pelo clube. E o atacante mostrou ter estrela, já que ao balançar a rede definiu a vitória sobre o Bologna por 1 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Italiano.

Esta foi somente a sexta participação de Gabriel na competição, sempre vindo do banco e atuando poucos minutos. Seu estilo de jogo parecia não casar com o que pretendia o técnico Stefano Pioli, que chegou a dar conselhos públicos para o atacante mudar a postura quando entrasse em campo.

Neste domingo, no entanto, Pioli voltou a dar chance a Gabriel. Com o placar empatado, colocou o brasileiro em campo aos 29 minutos do segundo tempo, e ele não decepcionou, marcando seu primeiro gol em jogos oficiais pelo clube. Em janeiro, ele havia deixado sua marca em um amistoso na Espanha.

O gol de Gabriel também resolveu um confronto que se desenhava bastante complicado para a Inter, com o Bologna sendo superior em alguns momentos. O zagueiro Torosidis chegou a perder chance incrível, que daria ao time da casa a vantagem naquele momento.

Sem criatividade no ataque, Pioli chamou Gabriel para entrar em campo. E somente seis minutos depois, aos 34, ele resolveu o confronto. Banega roubou a bola à beira da meia-lua e tocou na direita para D'Ambrosio, que chegou tocando para o meio. Gabriel, sozinho na segunda trave, só teve o trabalho de finalizar para o gol vazio.

O resultado levou a Inter a 48 pontos, recuperando a quarta colocação e ainda sonhando com uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. O Bologna, por sua vez, é apenas o 14.º colocado, com 27 pontos.

No próximo domingo, a Inter volta a campo para um difícil duelo diante da Roma, em Milão. No mesmo dia, o Bologna visita o Genoa, também pelo Campeonato Italiano.

