Gabriel 'Loco' Cortez é anunciado com o 13º reforço para o time do Botafogo

A diretoria do Botafogo anunciou a 13.º reforço do time para a temporada. Trata-se do meia equatoriano Gabriel "Loco" Cortez. O jogador, de 24 anos, assinou contrato de empréstimo até o fim do ano. Caso queira ficar com o jogador, o time carioca terá de pagar US$ 1 milhão (cerca de R$ 4,26 mi).

Gabriel Cortez iniciou a carreira no Independiente del Valle em 2013 e fez parte do elenco vice-campeão da Copa Libertadores de 2016. Ficou na equipe até 2017, quando foi negociado com o Lobos Buap, do México.

Após uma passagem apagada pelo time mexicano, o meio-campista retornou no ano passado para o seu país de origem para atuar no Emelec, equipe na qual disputou 18 jogos e marcou cinco gols.

Outra possibilidade de contratação do time do técnico Paulo Autuori é Matheus Babi. Aos 22 anos, o jogador atuou nove partidas este ano pelo Macaé e é o artilheiro da Taça Guanabara, com cinco gols. O atacante Gabriel Novaes, do São Paulo, é mais um alvo dos diretores botafoguenses, que planejam conseguir o empréstimo do atleta até o fim do ano.