Gabriel Jesus viajará para Londres e pode voltar ao Manchester City no domingo

O atacante Gabriel Jesus deverá fazer o seu retorno ao Manchester City antes do esperado. Praticamente recuperado de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, o jogador brasileiro poderá voltar ao time no próximo domingo, no duelo com o Arsenal, válido pelas semifinais da Copa da Inglaterra.

O técnico Pep Guardiola confirmou nesta sexta-feira que o atacante da seleção brasileira viajará a Londres para o jogo no Estádio de Wembley e não descartou a possibilidade de escalá-lo, embora não tenha confirmado nem mesmo se ele ficará ao menos como opção no banco de reservas.

"Ele está realmente muito, muito melhor. Hoje, ele participou do treinamento conosco. Ele está voltando com sua felicidade e nós estamos felizes que ele esteja de volta novamente", afirmou Guardiola.

Gabriel Jesus está afastado dos gramados há cerca de dois meses, após se lesionar durante partida do Manchester City contra o Bournemouth, pelo Campeonato Inglês, em 13 de fevereiro. A expectativa inicial era de que ele não voltaria aos gramados antes de maio.

Após brilhar pelo Palmeiras na conquista do título brasileiro em 2016, Gabriel Jesus chegou ao Manchester City no início de janeiro e causou impacto imediato, a ponto de ter marcado três gols em quatro jogos pelo Campeonato Inglês.

Com a volta de Gabriel Jesus, a única baixa do Manchester City para o duelo com o Arsenal é o zagueiro Johh Stones, que se recupera de lesão muscular. O clube já venceu cinco vezes a Copa da Inglaterra, a última dela em 2011, sendo que o torneio é a única opção real para o técnico Pep Guardiola conquistar um título na sua primeira temporada à frente do time.

