Gabriel Jesus marca, Manchester City vence e encerra o Inglês com 100 pontos

Campeão antecipado, o Manchester City encerrou sua histórica campanha do Campeonato Inglês com uma sofrida vitória neste domingo sobre o Southampton, fora de casa, pela última rodada da competição. O brasileiro Gabriel Jesus marcou o gol do triunfo por 1 a 0 já nos acréscimos do segundo tempo.

E o lance resultou em um feito histórico ao Manchester City: chegou aos 100 pontos e tornou-se a primeira equipe da Premier League a alcançar o feito. A dominante campanha terminou com impressionantes 32 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.

Para alcançar o feito, o time de Pep Guardiola contou neste domingo com um excelente lançamento do belga De Bruyne já aos 48 minutos do segundo tempo. Gabriel Jesus, então, dominou com classe e deu belo toque por cobertura para assegurar o feito histórico.

Apesar do resultado ruim, o Southampton também teve o que festejar. Com a derrota do Swansea para o Stoke City por 2 a 1, em casa, de virada, a equipe terminou em 17º e se manteve na primeira divisão. Foram 36 pontos somados pelo Southampton, três na frente do adversário. O West Bromwich e o próprio Stoke City eram as outras equipes já rebaixadas.

Vice antecipado, o Manchester United também fez a sua parte neste domingo e superou o Watford em casa, por 1 a 0. Marcus Rashford marcou ainda no primeiro tempo o gol do triunfo que deixou o time com 81 pontos.

Em terceiro, também já garantido na Liga dos Campeões, o Tottenham encerrou a competição com uma partida emocionante contra o Leicester. Vitória por 5 a 4, em casa, com dois gols de Harry Kane e outros dois de Erik Lamela - Christian Fuchs, contra, completou o placar para o time mandante.