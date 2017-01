Gabriel Jesus é oficializado pelo Manchester City, veste a 33 e pode jogar sábado

Gabriel Jesus agora é oficialmente jogador do Manchester City. Após passar as últimas semanas treinando pelo clube inglês, o atacante teve seu contrato regularizado e definiu que vai vestir a camisa de número 33 na sua primeira experiência no futebol europeu. E ele pode até estrear no próximo sábado, quando o City vai receber o Tottenham pelo Campeonato Inglês.

Na sua primeira declaração pública como jogador do Manchester City, Gabriel Jesus afirmou que o fato de o time costumeiramente lutar por títulos e a presença do técnico Pep Guardiola foram fatores que pesaram na sua decisão de trocar o Palmeiras pelo clube inglês.

"Eu quero ganhar títulos e o Manchester City é um clube que está acostumando a ganhar. O City é um clube que compete sempre pelo título nas competições que entra, de modo que foi um fator importante, e por causa do técnico, Guardiola, e do elenco", disse.

Com a opção pelo 33, Gabriel Jesus vai seguir utilizando o número que usava no Palmeiras. "Eu pedi. É o número que tenho usado desde que me tornei profissional, é um número que eu acabei recebendo e realmente gostei, e pretendo usá-lo por muitos anos", explicou o atacante brasileiro ao site oficial do Manchester City.

O diretor de futebol do Manchester City, Txiki Begiristain, deu o tom da expectativa criada pela chegada de Gabriel Jesus ao clube inglês ao exaltar as qualidades do atacante brasileiro. Ele lembrou que seu time venceu a concorrência de vários times da Europa para contratá-lo.

"Gabriel é um jogador tecnicamente talentoso que foi perseguido por alguns dos maiores clubes da Europa e estamos muito satisfeitos por ele ter decidido juntar-se ao City. Ele tem potencial para se tornar um dos melhores atacantes do futebol e estamos ansiosos para vê-lo se desenvolver ainda mais aqui em Manchester. Eu acho que com Pep Guardiola como treinador e o time que já temos aqui, Jesus tem a plataforma perfeita para alcançar seu pleno potencial", afirmou o dirigente.

O Palmeiras negociou Gabriel Jesus com o Manchester City no meio de 2016, mas conseguiu mantê-lo no seu elenco até o final do ano. Nesse período, ele teve participação na conquista do título do Campeonato Brasileiro e ainda se consolidou como titular da seleção.

Agora precisará ajudar o Manchester City a se recuperar no Campeonato Inglês. No último fim de semana, o time foi goleado por 4 a 0 pelo Everton. O time ocupa a quinta posição no torneio nacional, desempenho que o deixa fora da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

