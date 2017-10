Gabriel é suspenso pelo STJD e desfalca o Corinthians por dois jogos

O volante Gabriel, do Corinthians, foi suspenso por dois jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por gestos obscenos em direção à torcida do São Paulo durante o clássico realizado no último dia 24. O jogador foi enquadrado no artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e poderia pegar até seis jogos de gancho. O clube pode recorrer.

Com a decisão, Gabriel está fora das partidas contra o Coritiba - no Itaquerão - e Bahia, na Fonte Nova. O jogador foi condenado por ter comemorado o gol marcado por Clayson, fazendo um gesto obsceno para a torcida são-paulina. Após a partida e repercussão da imagem, o volante chegou a pedir desculpas, mas isso não evitou a punição dada pelo tribunal.

O volante Maycon também foi julgado, mas escapou de punição. Ele foi julgado por um pisão no braço do meia Cueva e poderia pegar até três jogos, mas foi considerado inocente. Com isso, está livre para defender o Corinthians.

O São Paulo também seria julgado por atraso na entrada ao gramado, mas a Procuradoria pediu para a denuncia ser retirada da pauta do dia, para analisar o caso com mais atenção. Entretanto, o máximo que pode ocorrer ao time do Morumbi é receber uma multa no valor de R$ 2 mil.

Para o jogo com o Coritiba, além de Gabriel, o técnico Fábio Carille não poderá contar com o lateral-direito Fagner e o atacante Romero, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, Balbuena estará com a seleção paraguaia e jogará um dia antes. Por isso, dificilmente terá condições de atuar no Itaquerão, no dia 11.

