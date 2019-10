Gabriel e Rodrigo Caio já estão em Fortaleza e reforçam Flamengo na quarta-feira

Depois de servirem a seleção brasileira, Gabriel e Rodrigo Caio desembarcaram, nesta segunda-feira à tarde, em Fortaleza, onde o Flamengo joga, nesta quarta-feira, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza. Os dois viajaram em avião fretado, de Cingapura para a capital do Ceará, com escala em Amsterdã.

Gabriel jogou apenas 30 minutos no empate, por 1 a 1, contra a Nigéria, enquanto Rodrigo Caio nem foi utilizado pelo técnico Tite nos amistosos desta Data Fifa. A dupla desfalcou o Flamengo nas partidas contra Atlético-MG e Athletico-PR, nas quais o time carioca somou duas vitórias (3 a 1 e 2 a 0) e, desta forma, conseguiu vantagem de oito pontos para o Palmeiras na liderança do Brasileiro.

Se Gabriel e Rodrigo Caio estão à disposição do técnico Jorge Jesus, o mesmo não se pode dizer de Bruno Henrique e Everton Ribeiro, suspensos por causa do terceiro cartão amarelo. O técnico português vai orientar um treino na capital cearense, nesta terça-feira, quando deverá definir a equipe que vai colocar em campo no Castelão.

Quem também pode estar em campo contra o Fortaleza será o meia Reinier. A diretoria do Flamengo entrou nesta segunda-feira com uma Medida Inominada no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ter o direito de escalar o jogador durante o período de convocação da seleção sub-17 para o Mundial da categoria, que será disputado no Brasil entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro.

Reinier deveria ter se apresentado nesta segunda-feira, mas o clube enviou um ofício informando a impossibilidade de sua liberação diante dos muitos problemas de lesão na equipe, com Rafinha, Filipe Luís e Arrascaeta. Para o seu lugar na seleção foi convocado o gremista Pedro Lucas.