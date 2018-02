Gabriel Constantino e Vitória Rosa obtêm índice para Mundial Indoor de Atletismo

Mais dois atletas brasileiros conquistaram o índice para o Mundial Indoor de Atletismo. Neste sábado, Gabriel Constantino, nos 60 metros com barreiras, e Vitória Rosa, nos 60 metros, alcançaram o objetivo no Desafio Brasil Caixa Indoor de Atletismo, realizado em São Caetano do Sul (SP), garantindo a qualificação para o evento que será disputado entre 1º e 4 de março em Birmingham, na Grã-Bretanha. Assim, o País está com oito atletas assegurados no Mundial.

Gabriel Constantino, de 23 anos, triunfou nos 60m com barreiras com a marca de 7s60, a mesma dos recordes brasileiro e sul-americano, que são desde 2004 de Marcio Simão de Souza. O índice para o Mundial Indoor, definido pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) é de 7s70.

"Em momento nenhum pensei no índice. Queria correr abaixo dos 7s60 e acabei cravando Estou feliz por ir ao Mundial, mas quero ir bem em toda a temporada", afirmou Gabriel.

Vitória Rosa ganhou a disputa dos 60m com a marca de 7s27 neste sábado, sendo 0s03 mais rápido do que a exigência da IAAF. A velocista celebrou a classificação e lembrou que havia ficado próxima do objetivo em outras oportunidades.

"Bati na trave duas vezes e tinha certeza de que o resultado iria sair", disse. "Treinei muito e sorte que não estranhei muito as competições indoor", prosseguiu, lembrando que disputa a primeira temporada em pista coberta da carreira. "Foram três torneios e já estou no Mundial", completou.

Darlan Romani, que já havia obtido o índice para o Mundial, voltou a ratificá-lo ao triunfar no arremesso de peso com a marca de 21,68 metros. Esse resultado também é o segundo melhor do mundo em 2018, atrás apenas dos 21,87m do neozelandês Tomas Wash.

Já na disputa masculina dos 60m, Vitor Hugo dos Santos ficou a 0s01 do índice para o Mundial ao ganhar a disputa em 6s64. "Um centésimo não é nada né? Mas não faz mal. Estou feliz. Estou treinando bastante. Melhorei minha saída do bloco e o objetivo foi usar o indoor como treinamento para a temporada ao ar livre", comentou.

O prazo para a obtenção de índices para o Mundial Indoor se encerrará na próxima segunda-feira, o que deixa a equipe brasileira praticamente definida, a não ser que algum atleta consiga a classificação através de eventos internacionais no fim de semana.

Antes de Gabriel Constantino e Vitória Rosa, Thiago Braz (salto com vara), Almir Júnior (salto triplo), Darlan Romani (arremesso do peso), Rosangela Santos (60m), Letícia Cherpe de Souza (400m) e Nubia Soares (salto triplo) já haviam obtido índice para o Mundial Indoor em Birmingham.