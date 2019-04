Futebol de 5 do MS conquista título inédito para o Estado em Trindade (GO)

Campo Grande (MS) – A equipe de futebol de 5 do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos (ISMAC-MS) é o mais novo Campeão Regional Centro-Norte de futebol para cegos. Após o embate contra a equipe da UNIACE de Brasília (DF), o time campo-grandense que vinha buscando o título regional desde o ano passado, conseguiu superar a marca de vice-campeão em 2018, garantindo o título de Campeão Regional Centro-Norte de Futebol de 5.

O time da ISMAC venceu a UNIACE por 2 a 0 e ficou com o troféu da competição. A conquista dos sul-mato-grossenses teve o destaque com a dupla formada por Marquinhos e Toninho. Os dois foram fundamentais durante a trajetória até o título e juntos marcaram 14 gols – sete cada. Na decisão inclusive, abrindo caminho para a vitória da equipe e o tetracampeão paralímpico pela Seleção Brasileira.

O time da Ismac é composto pelos atletas de linha: Marcos Alves Felipe (Marquinhos), Antônio Santos (Toninho), Rodrigo Borges, Evelio Pavón (Paraguaio), Fernando Alves, David Oliveira e Ataualpa Campos (Tatá). Goleiro: Eric Montenegro.

Eric Montenegro contou sobre a trajetória da equipe e a alegria de trazer o título para o MS. “Tudo começou em 2012 quando comecei essa experiência somente como goleiro (voluntário) na Associação dos Deficientes visuais De MS. Após quatro anos com a equipe, tive a oportunidade de aprender com as competições e no dia a dia com os atletas e profissionais que trabalhei. Em 2015 havia sido vice campeão com a ADVIMS, no Regional. Logo em seguida fui contratado como profissional de Educação física no ISMAC para atuar com o Futebol de 5 e demais atividades. Meu sonho, e lógico com os demais atletas, era de ser campeão. Trazer um título para a Instituição e o Estado. Em 2016, com o ISMAC ficamos em 2° lugar na série B do brasileiro. E tive a oportunidade de acompanhar a seleção brasileira e ser tetra campeã Paralimpico no Rio 2016, foram experiências incríveis. Neste ano conseguimos montar uma equipe mais competitiva e o tão esperado título, veio. Agora estamos na série A e somos Campeões Regionais, 2 títulos inéditos para o ISMAC e para o Estado de MS Com o Futebol de 5 para Cegos”, afirmou o goleiro.

Montenegro ainda complementou: “O único apoio que temos é o da Fundesporte que, por meio dos transportes aéreos e terrestres, sempre esteve conosco e todas as instituições do paradesporto. Agradecemos o Governo do Estado, a Fundação e esperamos conseguir mais parceiros para somar neste projeto”.

Premiações individuais e vaga na Série B

Marquinhos e Toninho fizeram a dobradinha do ISMAC-MS e foram os artilheiros da competição. O troféu de melhor goleiro ficou com o Rafael, da ASCEPA-PA, que brilhou na primeira fase com muitas defesas. Já as duas equipes que garantiram vaga para a Copa Loterias Caixa de Futebol de 5 – Série B 2019 foram UNIACE-DF e ABDV-DF, vice-campeã e terceira colocada, respectivamente.

Ao todo, sete times estavam na disputa do título e das vagas para a série B nacional de 2019.

Contato ISMAC-MS: 3325-0997/ 992291242/991195628

Fonte: Comunicação CBDV.

Foto: Tadeu Casqueira.

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).