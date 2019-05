Futebol Amador: Jogos da Região Lagoa iniciam neste sábado no Campo do São Conrado

(Foto: Divulgação)

Neste sábado (4) a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Funesp (Fundação Municipal de Esportes) inicia as partidas da Copa Campo Grande de Futebol Amador na região Lagoa no Campo do Jardim São Conrado. 14 times desta região participam das competições que iniciam às 14h logo após a solenidade de abertura da região.

As partidas serão entre os times Pec contra Vila Fernanda/ Hedge Loteamentos e às 15h Associação Atlética Vila Vilma enfrenta Esquadrão Operariano. No domingo (5) os jogos continuam a partir das 8h.

No último fim de semana a Funesps (Fundação Municipal de Esportes) iniciou a competição na região Segredo no campo de futebol do Bairro Estrela do Sul e neste sábado (4) também terá rodada acontecendo na região. Às 14h Eldorado F.C enfrenta Kater Som e às 15h tem Sindicato da Policia Civil de MS contra Tenores F.C. no domingo às 8h tem Novo Horizonte/Casarão V. Nasser contra E-Clima Ar Condicionados e às 9h Muller Esporte Clube enfrenta Fortuna Futebol Clube.

Sobre a Copa Campo Grande de Futebol Amador

A copa, realizada pela Prefeitura de Campo Grande, tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e reuniu mais de 3 mil atletas e técnicos. Ao todo serão 110 partidas, a 1º fase iniciou no dia 27 de abril e segue até o dia 03 de agosto com 94 partidas, a 2ª fase inicia dia 10 de agosto e segue até dia 17 com 16 partidas, quando inicia a fase feminina que terá 10 partidas. O encerramento da competição está previsto para dia 26 de agosto.

Programação Região Lagoa

04/05 – 14h Pec X Vila Fernanda/ Hedge Loteamentos

04/05 -15h Associação Atlética Vila Vilma X Esquadrão Operariano

05/05 – 8h Atlético São Conrado X Alfa F.C

05/05 – 9h Rochedo /São Conrado X Taveirópolis

12/05 – 8h Marcílio Dias/ Perfil Fotos X Lagoas Futebol Clube

12/05 – 9h Baixada Tarumã F.C X Associação Iolanda Melgarejo/Sidrolândia

Serviço

Campo do Jardim São Conrado fica na Rua Pampulha esquina com a Rua Internacional e a Programação completa está disponível no site: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/copa-campo-grande-de-futebol-amador/