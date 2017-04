Funesp reúne mais de 150 crianças na busca de novos talentos na ginástica artística

Em busca de jovens talentos para iniciar o treinamento no Centro de Formação de Atletas (CEFAT), a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) reuniu mais de 150 crianças nesta sexta-feira (7). De forma lúdica, meninos e meninas de 5 a 12 anos fizeram diversos testes com a orientação dos professores, onde foram avaliados flexibilidade, força, agilidade e velocidade.

A professora responsável pelo CEFAT acredita que tanto a brincadeira quanto a seriedade são ferramentas que auxiliam o desenvolvimento das crianças nos equipamentos. “Temos que deixá-los bem à vontade, primeiro descontrair e depois aplicar os testes”, comentou Elaine Nagano.

Divertido para as crianças e importante para os pais, a seletiva é mais uma forma de promover a atividade física como destacou uma das mães. “Eu sempre incentivo a prática esportiva. Nós fazemos caminhadas, corridas e pedaladas. O esporte e a atividade física são importantes para saúde e fundamentais para ocupação do tempo fora da escola”, comentou Aline Bronner que é mãe do Rafael de 11 anos.

Segundo Diretor-Presidente da Funesp Rodrigo Terra esta é a hora para apresentar o esporte aos jovens. “A criança deve começar a ter contato com o esporte de maneira prazerosa como se fosse uma brincadeira. Ela deve aprender a correr, saltar e pular, pedalar ou praticar alguma atividade física em grupo, sem nenhum compromisso maior”.

Modalidade Olímpica, a ginástica artística será disputada na 32ª edição dos Jogos Escolares Campo-Grandenses que acontece na Capital de 25 de abril a 30 de maio. O treinamento de ginástica artística faz parte do ‘Projeto Atleta em Ação’ oferecido pela Prefeitura de Campo Grande a 280 crianças.

