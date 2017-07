Diretor-Presidente da Funesp recebeu professores de educação física que vão atuar nas oficinas de esportes e lazer da Capital

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) recebeu nesta manhã os 55 novos professores de educação física que atuarão no desenvolvimento das oficinas de esportes e lazer nos parques e praças da Capital.

Recepcionados pelo Diretor-Presidente da Funesp, Rodrigo Terra, a equipe recebeu orientações sobre o Programa Movimenta Campo Grande que busca incentivar a população a se movimentar, a ocupar os parques da Capital, e transformar estes lugares em uma referência da região onde estão localizados.

“Queremos que os campo-grandenses se exercitem, que frequentem os Parques, que se divirtam fazendo as oficinas e que tenham mais saúde e qualidade de vida. Com isso também buscamos reduzir o índice de pessoas acima do peso, já que segundo pesquisa do Ministério da Saúde Campo Grande é a segunda capital do País com maior índice de pessoas com excesso de peso”, destacou Rodrigo.

Na ocasião o professor Carlão do Instituto Sangue comentou sobre a importância da doação de sangue e cadastro da medula óssea. “Todos precisamos de doadores de sangue e muitos de nós podemos precisar de um transplante de medula. Devemos estimular a solidariedade”, afirmou.

A manhã também foi marcada pela presença do atleta de corridas de aventura, Marcelo Sinoca, um dos principais nomes de trail run do Brasil que está em Campo Grande lançando a Corrida de Trilha na Serra da Bodoquena que acontecerá dia 24 de setembro.

Doação de sangue

À tarde (28) foi marcada pela cidadania, onde os colaboradores da Funesp doaram sangue para o professor de educação física Nelson Miashiro Tobaru. O Banco de Sangue do Hemosul recebeu mais de 20 servidores que além de doação de sangue se cadastraram como doadores de medula óssea.

Para a professora Regiane da Silva, doadora desde os 18 anos, as campanhas de doação de sangue são fundamentais principalmente para atrair novos doadores. “Esta iniciativa da Funesp veio a calhar com a necessidade do professor Nelson, que é da nossa área. Hoje, nós conseguimos ajudar o próximo, além de reunir pessoas que nunca tinham doado”, comentou.

Os novos professores serão apresentados neste sábado (29) no Parque Ayrton Senna a partir das 14h, onde a Funesp realizará diversas atividades de esporte e lazer no lançamento oficial do Projeto Lazer e Cidadania.

