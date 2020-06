Funesp realiza Seminário online para debater políticas de esporte e lazer durante e pós-pandemia

Pessoas fazerndo exercício antes da pandemia - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realiza nos dias 22 e 23 de junho, o Seminário Municipal de Esporte e Lazer das 18h às 19 horas, por meio da plataforma – Youtube no canal da Funesp. Na ocasião serão discutidas possibilidades da prática de atividade física para população campo-grandense durante o período da pandemia e pós-pandemia de Covid-19.

Aberto ao público, o Seminário será voltado para agentes sociais, profissionais e acadêmicos de Educação Física e a todos os interessados. O objetivo é avaliar as ações promovidas pela Funesp neste período de distanciamento social e contribuir para o planejamento das atividades dos Agentes Sociais de Esporte e Lazer.

Na segunda-feira (22), o primeiro tema abordado será Atividade Física e Esportiva em Campo Grande- MS em tempo de distanciamento social com o convidado Prof. Dr. Joel Saraiva – UFMS. O Segundo tema vai avaliar, as possibilidades da prática de atividade física durante a pandemia do Covid-19, com o convidado Prof. Me. Giovany Bisol, do Centro Universitário Unigran / Conselheiro CREF 11. Neste primeiro dia o mediador será o Diretor-Presidente da Funesp, Prof. Dr. Rodrigo Terra.

Na terça-feira (23) será feita a apresentação do Projeto Movimenta CG em Casa com relatos das ações realizadas, visualizações dos vídeos produzidos e possibilidades a serem exploradas pelos Agentes Sociais de Esporte e Lazer, com o Prof. Vanderlei Sandim, Chefe da Divisão de Atividades Sistemáticas da Funesp.

Em seguida haverá um debate com agentes sociais e participantes dos projetos onde serão discutidos perspectivas e desafios das atividades esportivas e uma avaliação do Projeto “Movimenta Campo Grande em Casa” com o professor Maicon Mommad, da Divisão de Políticas Pedagógicas.

O encerramento será feito com o professor Rodrigo Barbosa Terra falando sobre a Política Pública de Esporte e Lazer em Campo Grande e a construção de uma nova política pós-pandemia.