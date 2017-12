Prefeitura promove Aulão de Verão com exercícios para todas as idades

O evento promoveu a interação entre a população e os profissionais das oficinas de esporte e lazer que atuam nos parques e praças da Capital. - Foto: Prefeitura Municipal de Campo Grande

Quem passou pela Praça Esportiva Belmar Fidalgo nesta quarta-feira (13) pôde fazer uma pausa na rotina para experimentar modalidades esportivas como Beach tennis, tênis, ginástica artística e rítmica ou pilates, além das atividades do grupo de corrida, funcional e capoeira. O Aulão de Verão foi promovido pela Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e reuniu pessoas de todas as idades.

Ao abrir as atividades, o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância da atividade física e a dedicação com a cidade. “Estamos agindo em diversos setores, na habitação, segurança, educação, cuidados com transporte coletivo, planejamento urbanos, Cidade do Natal, tapar buracos, e também estamos pensando na atividade física, porque isso é muito mais que se divertir, é manter a mente sadia e corpo ativo” disse o prefeito, destacando que tudo será feito para continuar esse trabalho no próximo ano. Atualmente, são mais de 100 professores espalhados nas sete regiões urbanas da cidade e nos distritos, com mais de 40 mil atendimentos por mês.

Oficinas

O aulão contou com praticantes assíduos das atividades, mas também com novos integrantes. Muitas pessoas que saiam do trabalho aproveitaram a oportunidade para assistir, conhecer e praticar uma das oficinas. Ana Maria Pereira veio com a família e enquanto fazia a ginástica, deixou os filhos no tênis e futebol. “Eu nunca tinha participado, as atividades foram muito legais, mudou nossa rotina de sair da escola e do serviço e ir direto para casa, ainda mais que as crianças já estão quase de férias”, comentou.

Para o jovem Kaike Savio Teixeira Nunes, 10 anos, o mais atrativo foi a ginástica artística. “Achei muito divertido. É sempre bom fazer coisas diferentes. Eu fiz ginástica e tênis. Não conhecia, mas gostei”, disse. Quem também suou a camisa foram os beneficiários dos projetos que além de fazer as modalidades do dia a dia ainda vivenciaram outras atividades. Esse foi o caso de Erika Skai. “Cansei bastante, mas amei. O exercício é bom para tirar o estresse”, afirmou a jovem que já faz aula de funcional e acrescentou o pilates nas atividades.

Interação

O evento promoveu a interação entre a população e os profissionais das oficinas de esporte e lazer que atuam nos parques e praças da Capital. “Se, por um lado, o público pôde se exercitar e brincar com profissionais especializados, por outro, foi uma oportunidade para estes fazerem o esporte chegar a quem não tem acesso”, comentou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra que planeja novas oficinas e projetos para 2018.

Orientação para cuidar da saúde

Durante o Aulão de Verão contou com participação da subsecretária Municipal Políticas para Mulheres (Semu), Carla Stephanini que fez divulgação sobre a importância de lutar contra a violência doméstica. “Hoje estamos nos movimentando contra a violência e encerrando os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher para buscarmos cada vez mais respeito”, declarou.

Com o Instituto Sangue Bom e a Farmácia Lunia, a comunidade recebeu orientações gratuitas sobre doação de sangue e medula óssea, além de serviços de aferição de pressão, teste de glicemia e bioimpedância.