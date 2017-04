Funesp mobiliza comunidade para elaboração do Sistema Municipal de Esporte e Lazer

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), reuniu ontem (24) representantes das áreas da saúde, esporte e educação, para divulgar e propor uma reflexão sobre a criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer, tema que será debatido no dia 8 de maio, a partir das 8 horas, na Câmara Municipal.

Conduzida pelo diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, a reunião abordou a importância do sistema para a melhora da condução das Políticas Públicas de Esporte e Lazer na Capital. “Precisamos definir o papel da prefeitura nessa política; definir seus funcionamentos, competências e finalidades, a exemplo do que já acontece na área privada”, comentou.

O professor especialista, Pedro Ortale, complementou a fala do diretor apresentando pontos positivos do Sistema e as reflexões que isso envolve. “Precisamos envolver a sociedade na elaboração do sistema municipal para que as definições sejam planejadas pelos campo-grandenses, contemplando todos”, destacou Pedro, que participou da criação do Sistema Nacional de Cultura.

A proposta da prefeitura, em parceria com a Câmara Municipal, é a criação do Conselho, Plano, Fórum e da Conferência Municipal, além de redefinir o Fundo de Esporte e Lazer, debatendo com a sociedade cada item.

“Durante todo o dia oito pontos serão debatidos e, ao fim, formaremos uma comissão para estudar com profundidade os temas e elaborar o projeto, o qual será apresentado ao prefeito para encaminhamento à Câmara, como Projeto de Lei”, finalizou o diretor da Funesp.

