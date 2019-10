Funesp leva conscientização às mulheres das oficinas esportivas da Capital

Para conciliar a prática esportiva com a saúde, as oficinas de esporte e lazer coordenadas pela Fundação Municipal de Esporte (Funesp) incluíram neste mês de outubro – marcado pelo movimento Outubro Rosa – ações de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Cerca de 24 locais onde são realizadas as oficinas estão com atividades especiais até dia 31 deste mês.

Todas as atividades são gratuitas e segundo a professora Renata Rezende, coordenadora do Projeto Esporte e Lazer da Cidadania, falar sobre os cuidados, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama ajuda a desmistificação da doença. “Muitas mulheres não conversam sobre a doença normalmente e aqui, todas juntas, elas conversam, brincam e trocam informações. Assim, quanto mais falarmos mais saberemos conscientizar outras mulheres”, explica.

Informação

Quem faz a atividade aprovou a iniciativa, entre elas está a secretária executiva Lourdes Almeida, 60 anos. “Fazemos os exercícios toda semana e este mês foi especial com palestra, café da manhã e muita informação. Foi m uito importante para todas as pessoas. Mais do que atividade física, aqui fazemos amizades. Esquecemos dos problemas e do stress do dia a dia”, comentou ela que mora no Buriti e faz zumba e ginástica na Praça do bairro Bonança.

Diagnosticada com câncer, Aparecida de Oliveira Espindola usou o esporte para auxiliar na recuperação. “É muito importante divulgamos, falarmos sobre isso. É o tipo de coisa que você tem que encarar o quanto antes para que a cura aconteça com sucesso. Eu fazia caminhada quando vi as pessoas dançando já gostei. Como estava com receio pedi autorização do médico e iniciei as atividades. A turma é alto astral e aqui fiz amizades, aprendo a dançar e também posso errar. É maravilhoso”, afirmou Aparecida, que mora no bairro Rouxinóis.

O movimento, que surgiu nos anos 1990 na primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA), ganhou âmbito mundial, tendo diversos monumentos ganhando a cor rosa associada à luta e cura da doença. As atividades que iniciaram na semana passada continuam nesta semana na Capital. Confira a programação:

Dia 15 -18h30 às 19h30 – Aulão – Outubro rosa – Comunidade Tia Eva

Dia 18 – 6h30 às 8h30 – Aula Especial – Outubro Rosa – Centro Comunitário Bairro Bonança

Dia 18 – 18h à 19h30 – Aulão Ritmos Rosa – Centro Olímpico Vila Nasser

Dia 18 e 19 – 15h às 19h – Campeonato Sub 17 de Vôlei de Praia – Praça do Jockey Club

Dia 19 – 7h30 às 9h – Aulão Rosa – Centro Olímpico da Vila Nasser

Dia 19 – 17h – Movimento Rosa – Praça Ary Coelho

Dia 21 – 18h às 20h – Aula – Outubro Rosa – Praça Bairro União

Dia 21 – 18h30 às 20h – Aulão de Ritmos -Outubro Rosa – Centro Comunitário dos Rouxinóis

Dia 21 – 7h15 às 8h15 – Aula – Outubro Rosa – IDE

Dia 21 – 18h – Aulão – Outubro Rosa – Parque Ayrton Senna

Dia 22 – 7h às 9h – Outubro Rosa – Parque Ayrton Senna

Dia 22 – 18h às 20h- Aula – Outubro Rosa- Bonança

Dia 22- 18h às 19h – Aulão – Outubro Rosa – Parque Jacques da Luz

Dia 22 – 18h30 às 20h – Aulão de Ritmos – Outubro Rosa – Praça do Peixe

Dia 22 e 23 – 8h e 14h – Festival Bola na Cesta – Jacques da Luz

Dia 24 – 7h30 às 8h30 – Aula Especial – Outubro Rosa – Centro Comunitário Caiçara

Dia 25 – 9h30 – Evento Outubro Rosa da Subsecretaria de Políticas para a Mulher (APOIO) -Praça Ary Coelho

Dia 25 – 8h30 – Aula Especial – Outubro Rosa – Associação de Moradores Coophavila II

Dia 25 – 18H às 19h – Aulão Rosa – CEMTE

Dia 26- 14h às 17h – Festa de Comemoração – Dia das Crianças – Centro Comunitário dos Rouxinóis

Dia 27 – 7h às 9h – Caminhada e trilha – Outubro Rosa – CEMTE

Dia 29 – 9h às 10h – Clínica de Ballet Aquático – CEMTE

Dia 30- 8h às 10h – Aulão Rosa – Centro Olímpico Vila Nasser

Dia 31- 18h30 – Aula – Outubro Rosa- Elias Gadia