Funesp inicia treinamento de Flag Football nas praças Belmar Fidalgo e Elias Gadia

A Fundação Municipal de Esporte (Funesp) da Prefeitura de Campo Grande iniciou, nesta quarta-feira (05), oficinas de flag football para crianças e adultos nas Praças Elias Gadia e Belmar Fidalgo. A modalidade é uma adaptação do Futebol Americano, que em vez de derrubar o jogador com a bola ao chão, deve retirar uma fita (flag), que fica presa na cintura, para fazer um ponto.

Para atender a todos os campo-grandenses, a Funesp organizou turmas nos períodos da manhã e da noite. Na Praça Belmar Fidalgo, as oficinas acontecem todas as terças, quartas e sábados das 19h às 21h. Na Praça Elias Gadia, as atividades serão realizadas quartas e sextas-feiras das 8h às 10h e na sexta-feira à noite das 19h às 21h.

“Em todos os parques e praças da Capital estamos desenvolvendo oficinas de esporte e lazer gratuitos e dando a oportunidade da prática esportiva a todos os campo-grandenses. A intenção é promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas. No caso específico do flag football, esse esporte foi desenvolvido para minimizar lesões que o football poderia trazer”, afirmou Rodrigo Terra.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas nas praças Belmar Fidalgo e Elias Gadia. O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra destaca que as atividades fazem parte do Programa Movimenta Campo Grande que oferece atividades esportivas com foco na saúde e lazer comunitário.

