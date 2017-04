Funesp inicia hoje inscrições para o 32º Jogos Escolares Campo-grandenses

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) iniciou nesta segunda-feira (03) as inscrições para o 32º Jogos Escolares Campo-Grandenses. Com 15 modalidades esportivas, a expectativa é movimentar cerca de mil jovens de 12 a 17 anos.

O tradicional evento esportivo da Capital terá modalidades de atletismo, badminton, basquete 3×3, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, natação, luta olímpica, tênis de mesa, vôlei de praia, xadrez, basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

Os Jogos serão realizados nas categorias A, para adolescentes de 15 a 17 anos (2000, 2001 e 2002) e na B para jovens de 12 a 14 anos (2003, 2004 e 2005). O campeonato servirá como seletiva para os Jogos Estaduais.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, destaca que as competições são fundamentais para despertar os valores do esporte entre os jovens. “Os Jogos são um estímulo para a prática das modalidades, promovendo a disciplina e podendo revelar novos talentos”, comentou.

Inscrições

As inscrições são gratuitas.

Para participar, os atletas e/ou equipes devem fazer o download da ficha de inscrição que está disponível no site da Prefeitura (http://www.capital.ms.gov.br/funesp/32o-jogos-escolares-campo-grandenses-2017/ ) e preencher, digitando todas as informações solicitadas. As fichas devem conter o carimbo da escola e assinatura da Direção, além de confirmação se o aluno está matriculado regularmente na Instituição.

Após o preenchimento, ela deverá ser entregue na sede da Funesp, localizada na Rua Paulo Machado, n. 663, sala 15 – Divisão de Organização Eventos.

Período das inscrições: 03 a 18 de abril.

Podem se inscrever jovens de 15 a 17 anos na categoria A e de 12 a 14 anos na categoria B.

