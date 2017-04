Funesp implantou programa e promoveu mais de 30 oficinas de esporte e lazer

Ao completar 100 dias de administração da nova gestão, a diretoria da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) faz um balanço positivo da evolução das atividades de esporte e lazer realizadas na Capital.

De imediato, para devolver a população os espaços públicos de esporte e lazer, a instituição realizou a limpeza e manutenção dos equipamentos esportivos com a realização de corte de grama, pinturas, troca de lâmpadas e poda de árvores para que os campo-grandenses pudessem ocupar novamente esses locais, que foram encontrados pelo atual governo, em estado de verdadeiro abandono.

Outra importante conquista foi a implantação do Programa ‘Movimenta Campo Grande’, que incentiva a população a se mexer e, além de atividades esportivas e de lazer, busca transformar os parques em um local de convivência. A ideia é tornar esses espaços uma referência da região onde estão localizados.

Desde março a Funesp, por meio dos projetos “Lazer e Saúde”, “Atleta em Ação” e “Escola Pública de Futebol”, estabeleceu como meta oferecer cerca de 100 horas de atividades por semana, com a implantação de mais de 30 oficinas por parque, focando no atendimento a crianças, adultos, idosos e deficientes.

“Quando assumimos a Fundação de Esporte, nossa meta era entregar os parques em condições de uso à população. Hoje, após 100 dias de gestão, é possível notar o quanto já caminhamos. Após a limpeza dos parques, conseguimos implantar mais de 30 oficinas de esporte com foco em saúde e lazer comunitário”, comenta o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

Próximos projetos:

Para os próximos meses, a Funesp trabalha em conjunto com outras secretarias e Corpo de Bombeiros para a reabertura do Ginásio Guanandizão, além de buscar parcerias com empresas privadas para a revitalização dos parques Ayrton Senna, Jacques da Luz, Sóter e Tarsila.

Paralelamente a esses projetos, a Funesp iniciou a implantação do Conselho Gestor dos Parques e Praças, com atuação no Parque Ayrton Senna e Autódromo Internacional de Campo Grande, que garante a participação popular no planejamento e gerenciamento das atividades que ocorrem nos equipamentos esportivos, por meio do Projeto Gestão Compartilhada.

Para ampliar o debate sobre o esporte e lazer na Capital, a Funesp promoverá em maio um seminário, que segundo Rodrigo Terra, será um marco para as políticas públicas de Campo Grande.

“Queremos implantar um Sistema Municipal de Esporte e Lazer, e vamos decidir em conjunto com a população. A ideia é estruturar uma política de gestão pública baseada nos princípios da democracia, transparência e participação, criando Conselho, Fórum, Plano e Fundo Municipal do Esporte e Lazer”, finalizou o diretor-presidente.

Veja Também

Comentários