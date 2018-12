Funesp em parceria com Corpo de Bombeiros lança programa TAF10

Segundo o Tenente Coronel Moreira a ideia de englobar os profissionais do Corpo de Bombeiros surgiu após análise dos Testes de Aptidão Física (TAF) - Divulgação/PMCG

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) em parceria com o Corpo de Bombeiros lança o Programa TAF10 de avaliação e preparação física. O Programa oferece treinamento de defesa pessoal, musculação, natação, corrida, treinamentos motivacionais e orientação nutricional e vai atender 100 pessoas, entre comunidade e militares.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra destaca que a parceria com o Corpo de Bombeiros amplia as ações da Funesp. “A política pública de esporte e lazer busca movimentar todos os campo-grandenses. Estamos em 56 locais oferecendo oficinas gratuitas com mais de 45 modalidades. Temos agora mais 2 núcleos para atender de forma conjunta bombeiros e população, proporcionando não apenas uma melhora na atividade profissional, mas uma melhora na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas”, destacou Rodrigo.

Segundo o Tenente Coronel Moreira a ideia de englobar os profissionais do Corpo de Bombeiros surgiu após análise dos Testes de Aptidão Física (TAF). “Os dados de julho e de novembro apresentaram índices de stress e sobrepeso de integrantes da corporação e identificamos a necessidade de melhorar o condicionamento físico e a saúde da equipe e, assim, melhorar a vida do bombeiro, fato que influencia diretamente o desempenho no serviço e na autoestima”, explicou.

Bombeiro há 13 anos, Luciano Quintana aprovou a iniciativa. “É uma oportunidade para complementar a educação física que já temos no quartel, principalmente pela orientação do profissional da área. Assim vamos melhorando nossos índices e nossas metas pessoais”.

Sobre os treinos

As atividades acontecerão no quartel da Costa e Silva, na UFMS, no Quartel do Parque dos Poderes e no Sest Senat, de segunda a sexta-feira das 7h30 às 8h30.