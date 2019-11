Funesp é campeã no futebol dos Jogos dos Servidores 2019

Os Jogos dos Servidores de Campo Grande 2019 chegou ao final na noite desta terça-feira (5) quando as equipes da Funesp e Segov fizeram a final do futebol para definir o campeão na modalidade. Em um jogo emocionante do início ao fim, a Funesp venceu por 2×1 e garantiu o título.

O jogo foi no campo da Praça Belmar Fidalgo e as duas equipes vieram embaladas pelo apoio dos torcedores que compareceram em bom número nas arquibancadas. Foi uma partida bastante disputada e com diversos lances de perigo no primeiro tempo que foi bem apertado, mas com muita velocidade por parte dos laterais e meio campo dos dois times.

Foi apostando na velocidade que a Funesp inaugurou o marcador, aos 6 minutos do primeiro tempo. O atacante Betinho fez bela jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Marcelo Santana que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede, levando o placar de 1×0 ao fim da etapa inicial.

No segundo tempo, a Funesp voltou com um bom ritmo de jogo e mais uma vez Betinho fez bela jogada pela esquerda e fez um cruzamento perfeito para a área, quando Alex Sandro bem posicionado subiu para cabecear e marcar o segundo gol da Funesp no jogo. Já a Segov precisando buscar o resultado criou boas oportunidades de gol e em cobrança de falta, o prefeito Marquinhos Trad carimbou o travessão do goleiro Fabiano. Na sequência, o zagueiro da Funesp colocou a mão na bola dentro da área e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança Andrinho bateu forte e balançou a rede diminuindo o placar para a Segov, mas o jogo já estava nos minutos finais e a Funesp sagrou-se campeã do futebol por 2×1 dos Jogos dos Servidores de Campo Grande.

Ao todo foram realizados 41 jogos e marcados 166 gols. O artilheiro do futebol foi o servidor Andrinho, da Segov que marcou 8 gols. Além do futebol, os Jogos dos Servidores tiveram mais 13 modalidades esportivas e movimentou mais de mil colaboradores da prefeitura. A premiação geral da competição será dia 14 de novembro, às 17 horas, no Gabinete do Prefeito.