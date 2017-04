Funesp discute atualização de regras do Handebol, Voleibol, Futsal e basquetebol

Técnicos e atletas que estarão na 32ª edição dos Jogos Escolares Campo-grandenses nas modalidades coletivas de Handebol, Voleibol, Futsal e Basquetebol participam de capacitação sobre novas normas para o desenvolvimento das partidas. A atividade, promovida pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), começa nesta terça-feira (18.04) e prossegue até quinta-feira (20.04) na sede da Fundação, sempre a partir das 17h30.

Nesta terça-feira (18), as informações serão de Handebol com o professor Leandro Fonseca, que é árbitro nacional da modalidade. Na quarta-feira (19), acontecerá a atualização de voleibol com o professor- árbitro nacional Mário Paes e na quinta-feira (20) serão realizadas as orientações do Futsal com o diretor de árbitros, Antonio Flávio.

Já o Basquetebol será apresentado na segunda-feira (24) no Congresso Técnico dos jogos no Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), às 19h com o professor Jorge Antônio.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, destaca que é fundamental a participação dos profissionais e também dos atletas porque as regras serão abordadas nos jogos escolares deste ano.

Veja Também

Comentários