Funesp, Confederação de Ginástica e CEF garantem aulas ao vivo de Ginástica Artística

O MovimentaCG em Casa é mais uma das ações da Prefeitura de Campo Grande implementada para atender a população com serviços de esporte, lazer, recreação e saúde preventiva. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias )

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp), em parceria com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e o Projeto Caixa se uniram para seguirem com as aulas de ginástica artística on-line e assim envolverem jovens de todo Brasil.

As atividades são oferecidas por meio do Programa Zoom todas as segundas, quartas e sextas, das 13h às 14h, e de Campo Grande foram cadastradas 80 crianças que já fazem parte do Projeto no Centro de Formação de Atletas Rose Rocha. Os atletas, de 5 a 10 anos, fazem um exercício de ginástica ao mesmo tempo e 3 professores analisam os movimentos e sugerem melhorias quando necessário.

A iniciativa também foi ampliada e a partir desta semana os professores do Cefat também começaram as aulas com 85 crianças, que já participavam diariamente das aulas fixas. No Cefat as crianças tem entre 5 a 14 anos e as aulas serão oferecidas todas as terças e quintas-feiras das 13h às 13h30.

Para participar foi realizado uma pesquisa entre os pais, assim os agentes sociais puderam cadastraram as crianças que tinham interesse em participar das atividades e duas vezes por semana, por meio de um link, os pais acessam e auxiliam seus filhos nas atividades, e três professores em uma sala virtual, passam os alongamentos, exercícios e encerram com uma atividade de recreação.

Outras modalidades

O MovimentaCG em Casa é mais uma das ações da Prefeitura de Campo Grande implementada para atender a população com serviços de esporte, lazer, recreação e saúde preventiva. As videoaulas são postadas no site http://www.campogrande.ms.gov.br/exerciciosaudavel/ todas as segundas, quartas e sextas, e os desafios são lançados todas as terças e quintas. A plataforma é gratuita e disponível a todo conjunto da população.