Funesp apresenta projetos esportivos em encontro nacional em Curitiba

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) foi convidada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) para apresentar o processo de construção do Sistema campo-grandense de Esporte e Lazer e os programas e projetos desenvolvidos na Política Movimenta Campo Grande no encontro do Projeto Inteligência Esportiva, que acontecerá nesta quinta-feira (19), a partir das 9 horas, em Curitiba – Paraná.

O objetivo é fomentar a discussão a respeito do esporte nos municípios brasileiros, reunindo agentes públicos, acadêmicos e pesquisadores, para levantar dados com a finalidade de diagnosticar e analisar o impacto das políticas municipais no desenvolvimento do esporte brasileiro.

“A participação da Funesp no Projeto Inteligência Esportiva demonstra que as ações realizadas junto às políticas públicas de esporte e lazer na Capital estão sendo reconhecidas por outras instituições, em função da política Movimenta Campo Grande e outras experiências promovidas pela Fundação como a construção do Sistema campo-grandense”, avalia o diretor-presidente, Rodrigo Terra.

A agenda consiste na apresentação e discussão de uma matriz de indicadores para a construção de um banco de dados, que potencialize a tomada de decisões na elaboração de políticas públicas de esporte, nos âmbitos municipal, estadual e federal.