Fundesporte recebe visita do diretor-geral dos Jogos Escolares da Juventude

O diretor-geral dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), Edgar Hubner, estará na Cidade Morena, na quarta-feira (18.10), para falar sobre as mudanças que o Comitê Olímpico do Brasil (COB) implantará na competição de 2018. A recepção fica por conta da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), responsável por organizar os jogos escolares estaduais que servem como seletiva para o JEJ.

O gerente-geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas (Gedel) e diretor-geral dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) e dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums), professor Paulo Ricardo Nuñez ciceroneia Hubner que explana, entre outras alterações, sobre a criação de uma etapa regional dos escolares e a realização conjunta das competições nas categorias 12 a 14 e 15 a 17 anos.

O encontro é direcionado a organizadores das etapas locais, órgãos governamentais e possíveis parceiros.