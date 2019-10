Fundesporte realizará cursos em Amambai e Nioaque neste final de semana

Os cursos e capacitações oferecidos pela Fundesporte em parceria com os municípios - Foto: Ilustração

A Unidade Pedagógica de Formação (UPF) da Fundesporte realizará dois cursos no interior do Estado neste final de semana. Em Amambai será aplicado o curso “A prática do Badminton e noções do Parabadminton” nos dias 04 à 06 de outubro e em Nioaque a capacitação será na área de Educação Física Escolar com o tema: “Educação Física Escolar na Abordagem Desenvolvimentista” de 04 a 05 de outubro.