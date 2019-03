Fundesporte realiza dia 22 o III Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer do MS

Ao todo, serão em torno de 500 escolas contempladas com o investimento do Governo do Estado - Foto: Vanessa Ayala

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS) realiza nesta sexta-feira, 22 de março, o III Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul e Encontro de Gestores 2019. O evento será no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo – auditório Germano de Barros, das 8h às 17h, em Campo Grande.

O objetivo do Fórum é reunir os segmentos representativos da área esportiva, paradesportiva e de lazer, desenvolvendo uma avaliação e retrospectiva das ações realizadas pela Fundesporte durante os últimos quatro anos de gestão.

Na ocasião será entregue por autoridades os primeiros kits de material esportivo para as escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Ao todo, serão em torno de 500 escolas contempladas com o investimento do Governo do Estado.