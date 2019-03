Fundesporte realiza dia 22 de março o III Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer do MS

Campo Grande (MS) – A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS) realizará no dia 22 de março o III Fórum de Políticas Públicas de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul e Encontro de Gestores 2019. O evento acontecerá no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo – auditório Germano de Barros, a partir das 8h.

O objetivo do Fórum é reunir os segmentos representativos da área esportiva, paradesportiva e de lazer, desenvolvendo uma avaliação e retrospectiva das ações realizadas pela Fundesporte durante os últimos quatro anos de gestão.

Será promovido um debate e articulação para construção e implementação de políticas públicas para o próximo quadriênios no âmbito do esporte estadual, colhendo dados, informações e proposições visando a construção do plano plurianual em sua nova edição, possibilitando a indicação de problemas bem como a sugestão de ações e atividades a serem desenvolvidas pela Fundesporte a partir de 2019.

Na ocasião será entregue pelo governador Reinaldo Azambuja, juntamente com o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda e autoridades, os primeiros kits de material esportivos para as escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Ao todo mais de 500 escolas serão contempladas com o investimento do Governo do Estado.

“Este evento tem extrema importância para nossa equipe da Fundesporte bem como do Governo do Estado, através desse encontro poderemos receber sugestões para melhorar o desempenho das atividades relacionadas ao esporte no Mato Grosso do Sul, para que possamos construir juntos, valores e um futuro melhor para o desporto no MS, fazendo do esporte sul-mato-grossense um referencial no Brasil”, afirma Marcelo Miranda.

Vanessa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS)

Foto: Fundesporte