Fundesporte realiza cursos em Coxim no final de semana; inscrições terminam nesta quarta

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), por meio da Unidade Pedagógica e de Formação (UPF), realizará em Coxim, de 1 a 3 de novembro, os cursos presenciais “Ginástica na Academia e Avaliação Pré-Participação”, “Basquetebol na Escola: da Iniciação ao Treinamento” e “Lazer e Recreação”. Podem participar profissionais, acadêmicos de Educação Física e interessados em obter conhecimentos específicos nestas áreas. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no Portal de Cursos de Capacitação da Fundesporte até esta quarta-feira (30.10). As vagas são limitadas.

As capacitações promovidas pela Fundesporte, em parceria com os municípios, objetivam proporcionar a qualificação profissional a todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Segundo o gerente da UPF, Domingos Sávio da Costa, os cursos atendem necessidades de especialização e atualização sobre as novas tendências aplicadas em âmbito escolar, acadêmico e mercadológico do segmento esportivo.

A programação terá início na sexta-feira (1.11), a partir das 19h, com a mesa redonda “A importância do Profissional de Educação Física em cada contexto”, ministrada pela professora Lorena Laira Morais dos Santos, professor Luiz Sebastião Gonçalves Magalhães e professor Rodrigo Barbosa de Miranda. O evento de abertura será sediado na Câmara Municipal de Coxim (R. João Pessoa, 130 – Centro).

O curso “Ginástica na Academia e Avaliação Pré-Participação” será aplicado pela professora Lorena Laira Morais dos Santos na Escola Municipal Marechal Rondon (R. Eri Babosa, 103 – Mendes Mourão). As aulas acontecerão no sábado (2.11), das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. No domingo (3.11), o curso terá continuação com o professor Ramon Ovando, das 7h30 às 11h30. O objetivo é desenvolver a capacidade e compreensão dos fundamentos básicos para elaboração de uma aula de ginástica e a avaliação antes do início da prática de exercícios.

O professor Luiz Sebastião Gonçalves Magalhães será o responsável por ministrar o curso “Basquetebol na Escola: da Iniciação ao Treinamento”, que ocorrerá no Ginásio Ademir Mochi. As aulas serão no sábado (2.11), das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, e no domingo (3.11), das 7h30 às 11h30. A finalidade da capacitação é fazer com que os participantes aprendam como trabalhar o basquetebol em escolas e forma lúdica e eficiente; detalhar situações de jogo; igualdade e desigualdade numérica, e explicar formações táticas do sistema defensivo e ofensivo da modalidade.

O curso “Lazer e Recreação” terá à frente o professor Rodrigo Barbosa de Miranda, que levará aos participantes diferentes formas de estimular a prática do lazer e recreação, com o objetivo de oportunizar o ensino de modo divertido e prazeroso. A palestra será realizada no Ginásio Municipal Fernando Fontoura (R. Acre, 2-108 – Morada Altos São Pedro). A primeira etapa do curso acontecerá no sábado (2.11), das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Já a segunda será no domingo (3.11), das 7h30 às 11h30.

O interessado poderá realizar o cadastro em apenas um dos três cursos ofertados até esta quarta-feira (30.10). Certificados com carga horária de 15 horas/aula serão emitidos no final do evento aos participantes que tiverem 75% de frequência no curso cadastrado. A emissão poderá ser feita por meio da plataforma online de cursos, disponibilizado em parceria entre a Fundesporte e Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov). Mais informações pelo telefone (67) 3323-7211.

O evento tem a realização do Governo do Estado, via Fundesporte/UPF, em parceria com a Prefeitura Municipal de Coxim e Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região (Cref11/MS). O apoio é da Universidade Norte do Paraná (Unopar) em MS e Anhanguera Educacional – Polo Rio Verde de Mato Grosso (MS).