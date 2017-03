Fundesporte propÃµe parceria para incluir estÃ¡gio acadÃªmico em Programa de Treinamento

Representantes da UFMS, UCDB, Unigran e Funlec reuniram-se com o gerente de Desenvolvimento Esportivo e Coordenador do Programa de Treinamento, professor Paulo Ricardo Nuñez que propôs a inclusão do estágio acadêmico / Divulgação

Acadêmicos de Educação Física, Psicologia e Fisioterapia atuando ao lado dos técnicos no Programa Escolar de Formação e Desenvolvimento Esportivo de Mato Grosso do Sul. Essa é a proposta da Fundesporte apresentada na terça-feira (7) a professores de quatro instituições de ensino superior do Estado. Representantes da UFMS, UCDB, Unigran e Funlec reuniram-se com o gerente de Desenvolvimento Esportivo e Coordenador do Programa de Treinamento, professor Paulo Ricardo Nuñez que propôs a inclusão do estágio acadêmico.

A ideia é que os universitários coloquem em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, auxiliando os técnicos no trabalho com as crianças e os adolescentes. Assim, os alunos-atletas receberiam atendimento completo com equipe especializada e os acadêmicos teriam a chance de vivenciar um pouco do que será sua profissão. A proposta foi bem recebida e está sendo formatada pela Fundesporte. “É uma iniciativa pioneira em nosso Estado, pois estaremos oportunizando a vivência dos acadêmicos no campo de trabalho, como também dando a oportunidade de desenvolverem pesquisas científicas”, disse o professor Paulo Ricardo.

Participaram da reunião os professores Edmeia Pacheco e Rodrigo Aranda, da Unigran; Hugo Santana, da UFMS; Rafael Prezoto, da Funlec e Felipe Soligo Barbosa, da UCDB.

