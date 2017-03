Fundesporte promove encontro de gestores para discutir políticas públicas voltadas à atividade física

Campo Grande (MS) – A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul realiza, nos dias 16 e 17 de março, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, o Encontro de Gestores Esportivos de Mato Grosso do Sul. A ideia é reunir gestores municipais, presidentes de federações, de clubes e de outras entidades civis e órgãos públicos para discutir políticas públicas e ações relativas à atividade física, esporte e lazer no Estado, em 2017.

O encontro inclui o II Ciclo de Capacitação do “Marco Regulatório do Terceiro Setor”. O objetivo é treinar os participantes sobre as novas formas de apresentar pedidos de parceria com o Governo do Estado, via termo de fomento, termo de colaboração e acordo de cooperação.

Na ocasião, ainda será apresentado o calendário esportivo 2017 da Fundesporte e discutidos os procedimentos de execução do Programa Escolar de Formação e Desenvolvimento Esportivo de Mato Grosso do Sul. Os participantes também serão informados sobre os cursos de capacitação oferecidos pela Fundação.

Confira a programação simplificada para os dois dias de evento:

16/3

7h30 – credenciamento

8h – cerimônia de abertura

12h – almoço

14h – apresentação

16h – intervalo/coffee break

16h30 – apresentação do calendário e dinâmica de ações de esporte de participação e lazer

17h – aviso administrativos

17/3

8h – discussão sobre os procedimentos de execução do Programa Escolar de Formação e Desenvolvimento Esportivo de Mato Grosso do Sul SED/ Fundesporte

10h – explanação sobre os cursos de capacitação

11h – editais 2017

12h – almoço

14h – discussão sobre a Lei 13019/2014 e Decreto 14494/2016

16h30 – fechamento temático

17h – encerramento

Aline Morais, Comunicação Fundesporte

Veja Também

Comentários