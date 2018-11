Fundesporte promove curso gratuito de badminton em Sonora entre os dias 7 a 9 de dezembro

O investimento do Governo do Estado por meio da Fundesporte nos programas de treinamento e cursos de capacitação visa preparar e atualizar os profissionais do esporte - Foto: Divulgação

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) através de sua Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) realiza entre os dias 07 a 09 de dezembro em Sonora o curso de capacitação "Iniciação ao Badminton Escolar", encerrando a agenda de cursos deste ano. O curso será ministrado pelo Prof. Esp. Marco Aguilera abordando os principais temas, princípios e lições da modalidade.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até a próxima quarta-feira (05), pelo site da Fundesporte. Clique no link para fazer sua inscrição: http://www.ffic.ms.gov.br/FichaInscricao

A Unidade Pedagógica e de Formação da Fundesporte (UPF) já realizou mais de 720 horas de cursos de capacitação em várias regiões do Estado, atendendo diretamente, mais de 2,7 mil profissionais e acadêmicos da área de educação física.

A UPF levou formação continuada para 24 municípios do MS, entre eles: Campo Grande, Bela Vista, Maracaju, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso,Três Lagoas, Vicentina, Nova Andradina, Bataguassu, Naviraí, Dourados, Porto Murtinho, Corguinho, Sonora, Coxim, Amambai, Jardim, Paranaíba, Chapadão do Sul, Ponta Porã, Cassilândia, Bandeirantes, Maracaju e Corumbá.

Foram abordados temas como: Recreação e Lazer, clínica de basquetebol, ginástica para iniciantes, esporte escolar (futsal, voleibol, handebol, adaptado, basquete 3x3, badminton, natação), treinamento desportivo, primeiros passos no paradesporto, clínica de esportes para terceira idade, entre outros.

Profissionais gabaritados e de reconhecimento nacional ministraram os cursos gratuitamente.

O investimento do Governo do Estado por meio da Fundesporte nos programas de treinamento e cursos de capacitação visa preparar e atualizar os profissionais do esporte, sobre as novas tendências da área, aperfeiçoando e expandindo conhecimento.

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a qualificação profissional é de fundamental importância para quem almeja um lugar de destaque na carreira e maiores oportunidades. Por isso, o diferencial está na determinação do profissional em agregar cada vez mais experiências ao seu currículo.

Além disso, um curso superior dificilmente consegue abranger todos os conteúdos que um profissional de determinada área precisa saber para desempenhar suas funções. Com o tempo de carreira, vamos adquirindo atribuições e, por consequência, outros conceitos e necessidades vão surgindo. Estar atualizado e preparado para lidar com isso faz toda a diferença e mantém a sua capacidade de ocupar um bom cargo ou conquistar novas posições.