Fundesporte participa de Fórum do Desporto Universitário

Campo Grande (MS) – A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) é uma das instituições convidadas pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) para participar do Fórum do Desporto Universitário e premiação dos melhores do ano. O evento será em Maceió (AL), entre de 30/3 a 1º/4. A fundação foi convidada para participar dos debates devido ao apoio dado ao esporte universitário no Mato Grosso do Sul.

“O evento é voltado para as instituições de ensino superior e as federações de desporto universitário. Alguns gestores são convidados a participar. A Fundesporte e o Governo do Estado tem nos apoiado muito e, com isso nossos resultados melhoraram”, contou o presidente da Federação de Desporto Universitário de Mato Grosso do Sul, professor Luiz Magalhães, referindo-se especialmente ao bom ano da Universidade Ccatólica Dom Bosco (UCDB). No ano passado, a universidade participou de nove campeonatos, todos com apoio da Fundesporte. Ficou em sétimo lugar geral e fechou 2016 entre as cinco melhores particulares do país.

O gerente geral de Desenvolvimento de Atividades Desportivas professor Paulo Ricardo Nunez representa a Fundesporte no evento e tem a missão de apresentar a candidatura de Mato Grosso do Sul a sede dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) 2018. “É uma ótima oportunidade para conhecermos mais o trabalho da CBDU e vermos como os outros Estados atuam no desporto universitário. Queremos ajudar a aumentar a prática esportiva e o nível técnico dos universitários. Trazer um evento como os Jubs é um passo importante nesse processo”, falou o professor Paulo Ricardo.

“Ficamos honrados com o convite e o reconhecimento. A Fundesporte sabe da importância e investe no desporto universitário. É estimulante ver os resultados alcançados pelos nossos atletas. Este ano, vamos continuar apoiando e nos preparar para, no ano que vem, sediar o maior evento esportivo universitário do país. Queremos receber os Jubs também para oferecer ao público do Estado grandes jogos”, completou o diretor-presidente da Fundesporte, professor Marcelo Miranda.

Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Fotos: Divulgação CBDU

Veja Também

Comentários