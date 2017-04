Fundesporte participa de arrecadação e evento de Páscoa

Campo Grande (MS) – A Fundação do Desporto e Lazer Mato Grosso do Sul (Fundesporte), por meio da Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla) é uma das parceiras da 2ª edição de “O coelhinho saiu da toca”. Ao lado da Viver Educarte e de atléticas da UFMS, Uniderp e Unigran Capital, a fundação promove uma tarde de diversão com brinquedos para as crianças e os adolescentes da Escola Lino Vilachá e região do Nova Lima.

Os interessados em doar tem até a quinta-feira (6) para colaborar. O evento está marcado? para às 13h do dia 8 de abril (sábado) e é aberto ao público.

Estão sendo arrecadados ovos de Páscoa, barras de chocolate e caixas de bombom. Os pontos de coleta são: Delegacia Especializada de Proteção a Crianças e Adolescentes (DPCA), na rua Arlindo de Andrade; balcão da ADU (Quadrado) da Uniderp Ceará; DCA Anhanguera, na Atlética de Fisioterapia; e Auto Peças 2 Irmãos, no bairro Coronel Antonino.

A Uepla participa com o parque de brinquedos infláveis e toda a estrutura de lazer da Fundesporte. “Vamos fazer uma grande festa, para dar uma excelente Páscoa à criançada da região. É uma ação importante que leva alegria aos pequenos e merece todo apoio. Então quem puder doar, procure um dos postos de arrecadação até quinta-feira, 6 de abril”, pediu o chefe da Uepla, professor Rodrigo Barbosa de Miranda.

A ação é encabeçada pela Associação Viver Educarte que realiza eventos sociais nos bairros de Campo Grande com o objetivo de oferecer atividades a crianças e adolescentes. “A Fundesporte é um referencial em atividades esportivas para nós. Tem um excelente atendimento. Ajuda muito com as brincadeiras e com brinquedos. Esse evento já tem sido um sucesso e será novamente”, disse a presidente da associação Giseli Baldonari.

Aline Morais – Fundação do Desporto e Lazer Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

