Fundesporte oferece diversão para a garotada em programação especial ao Dia das Crianças

Campo Grande (MS) – A equipe da Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla), da Fundação de Desporto e Lazer de Masto Grosso do Sul (Fundesporte) leva diversão, brinquedos e atividades recreativas a quatro municípios do Estado, esta semana. As principais ações são para comemorar o Dia das Crianças.

A programação começou nessa segunda-feira (2.10), com a celebração da data na EE Hilda de Souza Ferreira, na Coophatrabalho. Hoje, o público atendido é o da creche Zedu, no Parque dos Poderes.

Nesta quarta-feira (4.10), os brinquedos infláveis fazem a alegria da garotada no ceinf Nascente do Segredo. Na Capital, ainda há ações no fim de semana. No sábado (7.10), a Uepla é parceria da Corrida das Bombeiras, nos altos da avenida Afonso Pena. Já no domingo (8.10) estará presente na 4ª edição da Ação Jovem, no Jardim Carioca.

No interior, as atividades são em Porto Murtinho, Maracaju e em Terenos. Na sexta-feira (6.10), a parceria é em ação do Governo do Estado, em Porto Murtinho. Na tarde do dia seguinte (7.10), a comemoração ao Dia das Crianças é no Parque Municipal Isaac Cardoso Filho, em Terenos.

Finalizando os trabalhos domingo (8.10), os pequenos de Maracaju brincam com a equipe da Uepla, na Praça da Cidade.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Masto Grosso do Sul (Fundesporte)

